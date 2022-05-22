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https://arabic.sputniknews.com/20220522/آلاف-الطلبة-المغاربة-يواجهون-خطر-الطرد-من-الجامعات-الأوكرانية-1062537240.html
آلاف الطلبة المغاربة يواجهون خطر الطرد من الجامعات الأوكرانية
آلاف الطلبة المغاربة يواجهون خطر الطرد من الجامعات الأوكرانية
أكدت وسائل إعلام مغربية أن الجامعات الأوكرانية قررت تمديد فترة دفع المصاريف الدراسية للطلبة الأجانب بمن فيهم المغاربة الذين يتصدرون قائمة الجنسيات التي لم تدفع... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T07:48+0000
2022-05-22T07:48+0000
العالم العربي
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وذكرت وزارة التعليم العالي الأوكرانية، أنه قد تقرر تقديم مدة إضافية للطلبة المغاربة الذين كانوا يتابعون دراساتهم الجامعية في أوكرانيا قبل نشوب الحرب، حتى يتسنى لهم دفع ما تبقى من مصاريف استكمال دراستهم، خاصة تلك التي تتطلب مهارات تطبيقية وكفايات تقنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.وأكدت الصحيفة أن آلاف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا يرفضون ملء الاستمارات التي تبعثها إليهم إدارة الجامعات من أجل معرفة مصير مستقبلهم الدراسي، مبرزا أن حوالي 4500 طالب مغربي رفض ملء هذه الاستمارات.وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تجمع أوكرانيا بالمغرب أية اتفاقية تسمح للطلبة بمواصلة دراستهم مع استفادتهم من منحة دراسية، ولذلك "على الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا الاتصال بالجامعات التي كانوا يدرسون بها من أجل ملء الاستمارات".وتدرس الجامعات الأوكرانية طرد عدد من الطلبة المغاربة الذين لا يتفاعلون مع الاستمارات المرسلة إليهم، حيث يقر المصدر بصعوبة استكمال دراستهم في ظل عدم تحديد أولوياتهم بشأن مستقبلهم الدراسي، بحسب الصحيفة.وكتبت الصحيفة: "يواجه الطلبة شبح طردهم من الجامعات الأوكرانية بسبب عدم استكمال أداء الرسوم، حسب ما تم إشعارهم به بعد نشر لوائح تضم أسماء الطلبة المعنيين من قبل الجامعات الأوكرانية، توصلت هسبريس بنسخة منها".وطالب المعنيون، خلال لقائهم بإيغور بريخودكو، المسؤول الدبلوماسي الأول القائم بالأعمال في سفارة أوكرانيا بالمغرب، بإقرار تسهيلات في هذا الإطار وبتمديد آجال الأداءات، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يمر منها الطلبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/مصدر-القوميون-الأوكرانيون-يعتزمون-قتل-9-طلاب-عراقيين-محتجزين-في-سكن-جامعي-1059500526.html
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العالم العربي

آلاف الطلبة المغاربة يواجهون خطر الطرد من الجامعات الأوكرانية

07:48 GMT 22.05.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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أكدت وسائل إعلام مغربية أن الجامعات الأوكرانية قررت تمديد فترة دفع المصاريف الدراسية للطلبة الأجانب بمن فيهم المغاربة الذين يتصدرون قائمة الجنسيات التي لم تدفع بعد مستحقات الدراسة.
وذكرت وزارة التعليم العالي الأوكرانية، أنه قد تقرر تقديم مدة إضافية للطلبة المغاربة الذين كانوا يتابعون دراساتهم الجامعية في أوكرانيا قبل نشوب الحرب، حتى يتسنى لهم دفع ما تبقى من مصاريف استكمال دراستهم، خاصة تلك التي تتطلب مهارات تطبيقية وكفايات تقنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.
وأكدت الصحيفة أن آلاف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا يرفضون ملء الاستمارات التي تبعثها إليهم إدارة الجامعات من أجل معرفة مصير مستقبلهم الدراسي، مبرزا أن حوالي 4500 طالب مغربي رفض ملء هذه الاستمارات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تجمع أوكرانيا بالمغرب أية اتفاقية تسمح للطلبة بمواصلة دراستهم مع استفادتهم من منحة دراسية، ولذلك "على الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا الاتصال بالجامعات التي كانوا يدرسون بها من أجل ملء الاستمارات".
وتدرس الجامعات الأوكرانية طرد عدد من الطلبة المغاربة الذين لا يتفاعلون مع الاستمارات المرسلة إليهم، حيث يقر المصدر بصعوبة استكمال دراستهم في ظل عدم تحديد أولوياتهم بشأن مستقبلهم الدراسي، بحسب الصحيفة.
وكتبت الصحيفة: "يواجه الطلبة شبح طردهم من الجامعات الأوكرانية بسبب عدم استكمال أداء الرسوم، حسب ما تم إشعارهم به بعد نشر لوائح تضم أسماء الطلبة المعنيين من قبل الجامعات الأوكرانية، توصلت هسبريس بنسخة منها".
وطالب المعنيون، خلال لقائهم بإيغور بريخودكو، المسؤول الدبلوماسي الأول القائم بالأعمال في سفارة أوكرانيا بالمغرب، بإقرار تسهيلات في هذا الإطار وبتمديد آجال الأداءات، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يمر منها الطلبة.
قوات الجيش الأوكراني في أوديسا، أوكرانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
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