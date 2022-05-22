https://arabic.sputniknews.com/20220522/أفضل-نوع-سمك-للحفاظ-على-صحة-دماغك-1062560255.html

أفضل نوع سمك للحفاظ على صحة دماغك

أفضل نوع سمك للحفاظ على صحة دماغك

تعتبر المأكولات البحرية بجميع أنواعها رائعة للصحة العامة؛ ومع ذلك، فهي مفيدة بشكل خاص لصحة الدماغ. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T16:29+0000

2022-05-22T16:29+0000

2022-05-22T16:29+0000

الصحة

منوعات

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وفقا للمبادئ التوجيهية الغذائية 2020-2025 للأمريكيين، فإن ما يقرب من 90% من سكان الولايات المتحدة، لا يستوفون الكمية الموصى بها وهي ثمانية أونصات من المأكولات البحرية أسبوعيا.في جميع المجالات، تعد المأكولات البحرية فئة غذائية غنية بالمغذيات توفر البروتين والدهون الصحية وفيتامينات B والمعادن مثل الزنك والحديد واليود.عندما يتعلق الأمر بتغذية الدماغ وإبقائه في ذروة نشاطه وتوهجه، فإن أفضل الأسماك التي يمكن تناولها هي سمك السلمون البري، وفق Eat This, Not That.يتكون أكثر من نصف الدماغ من الدهون، وخاصة أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة. حوالي 90% من الدهون التي تشكل بنية الدماغ تكون على شكل حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).يعتبر السلمون مصدرا غنيا لـ DHA، بالإضافة إلى حمض أوميغا 3 الدهني المهم الآخر، وهو حمض إيكوسابنتانويك (EPA) .يحتوي جزء واحد من 3 أونصات من السلمون البري على 1.22 غرام من DHA و0.35 غرام من EPA.يتم إجراء المزيد من الأبحاث لفهم كيف يمكن للنظام الغذائي أن يبطئ أو يمنع التدهور المعرفي. ما هو معروف حتى الآن هو أن تناول كميات أكبر من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي المعتدل، وفقا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية.بالإضافة إلى تغذية دماغك بالمصادر الرئيسية لأحماض أوميغا 3 الدهنية، فإن تناول سمك السلمون البري قد يساعد في إنتاج بروتين قوي يسمى عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF)).يدعم BDNF نمو خلايا الدماغ وبقائها على قيد الحياة وهو أحد البروتينات المسؤولة عن تكوين خلايا دماغية جديدة.من أجل معرفة فوائد تناول سمك السلمون، تأكد من تناوله مرتين على الأقل في الأسبوع ولكن من الناحية المثالية ثلاث مرات.يمكن أن تكون شرائح السلمون البري مشكلة في جانب السعر، لذلك إذا كنت تتسوق بميزانية محدودة، جرب سمك السلمون البري المعلب، فهو خيار صديق للميزانية ويمكن إضافته فوق السلطات.

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