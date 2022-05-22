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أمين سر دولة الفاتيكان يستقبل سفير دولة قطر
أمين سر دولة الفاتيكان يستقبل سفير دولة قطر
أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الأحد، أن أمين سر دولة الفاتيكان استقبل سفير دولة قطر. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:35+0000
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الكاردينال، بييترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان استقبل الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى دولة الفاتيكان.وبحسب المصادر جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.كما تطرق الطرفان إلى سبل التنسيق وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
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أمين سر دولة الفاتيكان يستقبل سفير دولة قطر

11:35 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / Vatican Media بابا الفاتيكان فرانسيس خلال القداس في ساحة القديس بيتر الخالية بسبب الحجر الصحي المفروض في الفاتينكان، إيطاليا 15 مارس 2020
 بابا الفاتيكان فرانسيس خلال القداس في ساحة القديس بيتر الخالية بسبب الحجر الصحي المفروض في الفاتينكان، إيطاليا 15 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / Vatican Media
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أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الأحد، أن أمين سر دولة الفاتيكان استقبل سفير دولة قطر.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الكاردينال، بييترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان استقبل الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى دولة الفاتيكان.
وبحسب المصادر جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
كما تطرق الطرفان إلى سبل التنسيق وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
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