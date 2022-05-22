https://arabic.sputniknews.com/20220522/أمين-سر-دولة-الفاتيكان-يستقبل-سفير-دولة-قطر-1062545546.html
أمين سر دولة الفاتيكان يستقبل سفير دولة قطر
أمين سر دولة الفاتيكان يستقبل سفير دولة قطر
أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الأحد، أن أمين سر دولة الفاتيكان استقبل سفير دولة قطر. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:35+0000
2022-05-22T11:35+0000
2022-05-22T11:35+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/60/1044916095_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10741ec90e320f70e3ddf0fe18132433.jpg
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الكاردينال، بييترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان استقبل الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى دولة الفاتيكان.وبحسب المصادر جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.كما تطرق الطرفان إلى سبل التنسيق وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/60/1044916095_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc8de9ef066f0c05ce28fcdbb73366f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أمين سر دولة الفاتيكان يستقبل سفير دولة قطر
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الأحد، أن أمين سر دولة الفاتيكان استقبل سفير دولة قطر.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية
أن الكاردينال، بييترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان استقبل الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى دولة الفاتيكان.
وبحسب المصادر جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
كما تطرق الطرفان إلى سبل التنسيق وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.