https://arabic.sputniknews.com/20220522/إجلاء-أكثر-من-300-شخص-من-ماريوبول-إلى-بيزيمين-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1062541916.html

إجلاء أكثر من 300 شخص من ماريوبول إلى بيزيمين خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجلاء أكثر من 300 شخص من ماريوبول إلى بيزيمين خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء أكثر من 300 شخص من ماريوبول إلى بيزيميني خلال الـ24 ساعة الماضية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T09:55+0000

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2022-05-22T09:55+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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دونيتسك- سبوتنيك- وحسب بيان لمقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، أكد أنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص، من بينهم 55 طفلاً، من مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى قرية بيزيميني في دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال البيان الذي نشره مقر الدفاع الإقليمي عبر حسابه على تليغرام: "في الساعات الـ24 الماضية، من الساعة 08:00 من 21 مايو إلى 08:00 من 22 مايو، تم إجلاء 313 شخصًا، من بينهم 55 طفلاً، من ماريوبول إلى بيزيميني، بمنطقة نوفوازوفسك". .وأوضح أنه تم إحضار هؤلاء الأشخاص إلى مركز لمساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم، والذي تم نشره من قبل وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية.يشار إلى أن روسيا شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وتهدف إلى نزع السلاح و "إزالة النازية" في البلاد.

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