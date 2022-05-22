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https://arabic.sputniknews.com/20220522/إجلاء-أكثر-من-300-شخص-من-ماريوبول-إلى-بيزيمين-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1062541916.html
إجلاء أكثر من 300 شخص من ماريوبول إلى بيزيمين خلال الـ 24 ساعة الماضية
إجلاء أكثر من 300 شخص من ماريوبول إلى بيزيمين خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء أكثر من 300 شخص من ماريوبول إلى بيزيميني خلال الـ24 ساعة الماضية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:55+0000
2022-05-22T09:55+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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دونيتسك- سبوتنيك- وحسب بيان لمقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، أكد أنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص، من بينهم 55 طفلاً، من مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى قرية بيزيميني في دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال البيان الذي نشره مقر الدفاع الإقليمي عبر حسابه على تليغرام: "في الساعات الـ24 الماضية، من الساعة 08:00 من 21 مايو إلى 08:00 من 22 مايو، تم إجلاء 313 شخصًا، من بينهم 55 طفلاً، من ماريوبول إلى بيزيميني، بمنطقة نوفوازوفسك". .وأوضح أنه تم إحضار هؤلاء الأشخاص إلى مركز لمساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم، والذي تم نشره من قبل وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية.يشار إلى أن روسيا شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وتهدف إلى نزع السلاح و "إزالة النازية" في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/قوات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تعلن-إجلاء-أكثر-من-180-مدنيا-من-مصنع-آزوفستال-في-ماريوبول-1061978584.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

إجلاء أكثر من 300 شخص من ماريوبول إلى بيزيمين خلال الـ 24 ساعة الماضية

09:55 GMT 22.05.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلون الأوكرانيون الذين استسلموا في مدينة ماريوبول
المقاتلون الأوكرانيون الذين استسلموا في مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء أكثر من 300 شخص من ماريوبول إلى بيزيميني خلال الـ24 ساعة الماضية.
دونيتسك- سبوتنيك- وحسب بيان لمقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، أكد أنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص، من بينهم 55 طفلاً، من مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى قرية بيزيميني في دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.
مصنع الصلب أزوفستال بمدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن إجلاء أكثر من 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول
8 مايو, 10:07 GMT
وقال البيان الذي نشره مقر الدفاع الإقليمي عبر حسابه على تليغرام: "في الساعات الـ24 الماضية، من الساعة 08:00 من 21 مايو إلى 08:00 من 22 مايو، تم إجلاء 313 شخصًا، من بينهم 55 طفلاً، من ماريوبول إلى بيزيميني، بمنطقة نوفوازوفسك". .
وأوضح أنه تم إحضار هؤلاء الأشخاص إلى مركز لمساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم، والذي تم نشره من قبل وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في البيان كذلك أنه تم إجلاء ما مجموعه 35247 إلى بيزيميني منذ 5 مارس.

يشار إلى أن روسيا شنت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية الخاصة تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وتهدف إلى نزع السلاح و "إزالة النازية" في البلاد.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:48 GMT
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