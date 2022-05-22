https://arabic.sputniknews.com/20220522/إخلاء-سبيل-ممثل-مصري-بكفالة-مالية-بعد-اتهامه-بالتسبب-في-حادث-مروري-1062566841.html
إخلاء سبيل ممثل مصري بكفالة مالية بعد اتهامه بالتسبب في حادث مروري
إخلاء سبيل ممثل مصري بكفالة مالية بعد اتهامه بالتسبب في حادث مروري
أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل الممثل المصري مصطفى هريدي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (547 دولار). 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T19:34+0000
2022-05-22T19:34+0000
2022-05-22T19:34+0000
القاهرة
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102942/44/1029424489_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_d3b4aa27ec1a7a6827fe0f2b72590640.jpg
وكان السلطات الأمنية تحفظت على هريدي بعد اصطدام السيارة التي كان يقودها بسيارة أخرى كان يستقلها 4 شباب في منطقة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر.وبحسب موقع "القاهرة 24"، كشفت التحقيقات الأولية أن "المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وفي أثناء عبورهم مطبا صناعيا فوجئوا بسيارة هريدي تسير بسرعة عالية، وتصطدم بهم".وأسفر الحادث عن تحطم السيارة وإصابة الشباب الأربعة بإصابات متنوعة، وقررت السلطات الأمنية التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث لعرضها على الجهات الفنية.وأصيب هريدي في الحادث، ونُقل إلى المستشفى لإجراء تحليل عينة من الدم؛ لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ومن جانبه قال هريدي، في التحقيقات إنه "كان في منطقة زايد 2000، وفي أثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102942/44/1029424489_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_76ede2388844cc654e5b278c736a2fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن
إخلاء سبيل ممثل مصري بكفالة مالية بعد اتهامه بالتسبب في حادث مروري
تابعنا عبر
أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل الممثل المصري مصطفى هريدي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (547 دولار).
وكان السلطات الأمنية تحفظت على هريدي بعد اصطدام السيارة التي كان يقودها بسيارة أخرى كان يستقلها 4 شباب في منطقة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر.
وبحسب موقع "القاهرة 24
"، كشفت التحقيقات الأولية أن "المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وفي أثناء عبورهم مطبا صناعيا فوجئوا بسيارة هريدي تسير بسرعة عالية، وتصطدم بهم".
وأسفر الحادث عن تحطم السيارة وإصابة الشباب الأربعة بإصابات متنوعة، وقررت السلطات الأمنية التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث لعرضها على الجهات الفنية.
وأصيب هريدي في الحادث، ونُقل إلى المستشفى لإجراء تحليل عينة من الدم؛ لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ومن جانبه قال هريدي، في التحقيقات إنه "كان في منطقة زايد 2000، وفي أثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف".