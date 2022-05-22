https://arabic.sputniknews.com/20220522/إسرائيل-اشتباه-في-إصابة-جديدة-بمرض-جدري-القردة-1062542089.html

إسرائيل.. اشتباه في إصابة جديدة بمرض جدري القردة

إسرائيل.. اشتباه في إصابة جديدة بمرض جدري القردة

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن اشتباه في إصابة جديدة بمرض جدري القردة في البلاد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

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إسرائيل

فيروس كورونا

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة الإسرائيلية اشتبهت في إصابة جديدة لإسرائيلي بمرض جدري القردة وجرى نقله لمستشفى برزيلاي في أشكلون، وهو بحالة جيدة.ونقل الموقع عن نحمان آش، مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية أن الحالة المشتبه فيها لشاب يبلغ من العمر 27 عاما عائد من أوروبا الغربية، وهو بصحة جيدة، ولم يذكر أن خالط أحدا أو يشبه بانتقال العدوى إليه من أحد آخر.ورجح المسؤول الإسرائيلي احتمال وجود حالات أخرى يشتبه في حملها مرض جدري القردة في بلاده، لكنه شدد على أن المرض ليس خطيرا كغيره من الأمراض، مثل فيروس كورونا المتجدد "كوفيد 19".وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد عقدت اجتماعا طارئا، أمس السبت، بعد التأكد من أول حالة مصابة بفيروس جدري القردة.وأضافت هيئة البث الإسرائيلية "القناة"، بأن "شاب عاد من أوروبا وظهرت عليه أعراض الفيروس تم تأكيد إصابته فعليا بجدري القردة، بحسب نتائج الفحص الذي وصل السبت من المعهد البيولوجي".وأول أمس الجمعة، وصل الشاب البالغ من العمر 30 عاما إلى غرفة الطوارئ في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وسط إسرائيل مصابا بطفح جلدي وأعراض الفيروس. وقبل يومين، عاد الشاب من إحدى دول غرب أوروبا وتم نقله إلى المستشفى في العزل الانفرادي، حيث أُخذت منه عينة لتحليلها.وانتشر فيروس جدري القرود في عدد من دول أوروبا الغربية في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وقد تم اكتشافه الآن في قارات أخرى، وفي المجموع، تم اكتشاف الفيروس مؤخرًا في 11 دولة على الأقل، وهي أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.وتعقد منظمة الصحة العالمية قريبًا اجتماعًا طارئًا مع كبار الخبراء لمناقشة تفشي المرض.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/جدري-القرود-يطرق-باب-إسرائيل-1062488564.html

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