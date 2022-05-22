https://arabic.sputniknews.com/20220522/إعلام-إسرائيل-خاضعة-أمام-حماس-1062541367.html

إعلام: إسرائيل خاضعة أمام حماس

إعلام: إسرائيل خاضعة أمام حماس

قالت صحيفة عبرية، أمس السبت، إن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل يبدو خاضعين أمام حركة حماس في قطاع غزة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T09:43+0000

2022-05-22T09:43+0000

2022-05-22T09:43+0000

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

العالم العربي

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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء أمس السبت، أن إسرائيل تقف عاجزة أمام حركة حماس في غزة، التي تزداد قوة يوما تلو الآخر، وفشلت في قوة الردع أمامها.وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أدارت أو قامت بالعديد من الحروب والعمليات العسكرية للقضاء على حركة حماس في قطاع غزة، دون جدوى، فكل عملية عسكرية كانت تبقي الحركة دون الإضرار بها، وكانت الحركة الفلسطينية تقوم وتقاوم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إسرائيل تبدو "منحنية" أمام الحركة في القطاع.ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل بقياداتها السياسية والعسكرية تظهر ضعيفة باستمرار أمام حماس، والجيش الإسرائيلي فقد الردع أمامها، تماما، خلال الـ 15 عاما الماضية، منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة، في العام 2007.وأكدت الصحيفة أن حماس ليست يحيي السنوار، قائد الحركة في القطاع، أو محمد الضيفن أحد القادة العسكريين، ولكن حماس فكر أيديولوجي، وإسرائيل لم تفهم هذه الجزئية بعد ولم تتعامل مع الحركة على هذا الأساس، خاصة مع دعم الحركة عسكريا وتطوير قدراتها العسكرية باستمرار، يعني بدوره فقدان قوة الردع الإسرائيلية أمام الحركة في القطاع.وفي سياق متصل، طالبت حركة حماس، مجددا، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في حادثة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، معتبرة أن “قرار إسرائيل بعدم فتح تحقيق في جريمة اغتيالها لن يعفيها من المسؤولية".وقالت الحركة، في بيان للمتحدث فوزي برهوم، إن "قسم التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية بالجيش الإسرائيلي لا يعتزم فتح تحقيق جنائي، في حادثة مقتل أبو عاقلة، مضيفا أن: “قرار ما يسمى بالمدعية العسكرية الإسرائيلية عدم فتح تحقيق في الحادثة، دليل على سادية ووحشية الاحتلال القائم على القتل بدم بارد”.ولفت إلى أن إسرائيل “لا تكترث للقوانين والمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية تاريخية عن تقصيره في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة الذين تلطخت أيديهم بدماء شعبنا الفلسطيني”.وكانت صحيفة هاآرتس العبرية ذكرت، الخميس الماضي، أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقا بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، التي قتلت الأسبوع الماضي، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/حماس-تجدد-المطالبة-بلجنة-تحقيق-دولية-في-جريمة-قتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062505897.html

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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي