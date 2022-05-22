https://arabic.sputniknews.com/20220522/إيران-تتحدث-عن-خطوات-كبرى-لتطوير-العلاقات-مع-الخليج-وتعلن-المشاركة-في-حج-هذا-العام-بكل-أريحية-1062556943.html
إيران تتحدث عن خطوات كبرى لتطوير العلاقات مع الخليج وتعلن المشاركة في حج هذا العام بكل أريحية وسلاسة
إيران تتحدث عن خطوات كبرى لتطوير العلاقات مع الخليج وتعلن المشاركة في حج هذا العام بكل أريحية وسلاسة
كشف المدير العام لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، عن "خطوات كبيرة جاهزة لتطوير العلاقات بين إيران ودول الخليج"، مشددا على ضرورة أن... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T15:14+0000
2022-05-22T15:14+0000
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وقال عنايتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "تبادل زيارات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، و قادة المنطقة، قد يكون مؤشرا على وجود إرادة جادة لدى الأطراف لتعزيز العلاقات"، مضيفا: "يجري قادة بعض الدول العربية مناقشات مستمرة مع الرئيس الإيراني حول أهم القضايا الإقليمية، وهذه خطوة مهمة تخدم استقرار المنطقة".وأشار مدير منطقة الخليج في إيران إلى أن "زيارة الحج هذا العام ستكون سهلة وسيؤدي الحجاج الإيرانيون فريضة الحج بعد الانقطاع الناجم عن تفشي فيروس كورونا قبل عامين".وأعرب عنايتي، عن أمله بأن المحادثات بين إيران والسعودية تنعكس إيجابيا على موضوع الحج بعدما أصبح التعاون بين البلدين أفضل من ذي قبل على مستوى المنظمات والمحافل الدولية.يأتي ذلك في وقت يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سلطنة عُمان، غد الاثنين. وأشارت مصادر رئيسية إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توجيه دعوة من قبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، للرئيس الإيراني لزيارة بلاده في فبراير/شباط الماضي. وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد أصدر مرسوما سلطانيا ساميا، يوم الأربعاء 18 مايو/ أيار، بشأن تعاون بلاده مع إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/أمير-قطر-بلادنا-مستعدة-للوساطة-بين-إيران-وأوروبا-وأمريكا-في-حال-طلب-منها-ذلك-1062489415.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
إيران تتحدث عن خطوات كبرى لتطوير العلاقات مع الخليج وتعلن المشاركة في حج هذا العام بكل أريحية وسلاسة
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كشف المدير العام لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، عن "خطوات كبيرة جاهزة لتطوير العلاقات بين إيران ودول الخليج"، مشددا على ضرورة أن يرافق المناقشات الإقليمية المهمة حوار سياسي وحلول سياسية.
وقال عنايتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية
، إن "تبادل زيارات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، و قادة المنطقة، قد يكون مؤشرا على وجود إرادة جادة لدى الأطراف لتعزيز العلاقات"، مضيفا: "يجري قادة بعض الدول العربية مناقشات مستمرة مع الرئيس الإيراني حول أهم القضايا الإقليمية، وهذه خطوة مهمة تخدم استقرار المنطقة".
وأشار مدير منطقة الخليج في إيران إلى أن "زيارة الحج هذا العام ستكون سهلة وسيؤدي الحجاج الإيرانيون فريضة الحج بعد الانقطاع الناجم عن تفشي فيروس كورونا قبل عامين".
وأعرب عنايتي، عن أمله بأن المحادثات بين إيران والسعودية تنعكس إيجابيا على موضوع الحج بعدما أصبح التعاون بين البلدين أفضل من ذي قبل على مستوى المنظمات والمحافل الدولية.
يأتي ذلك في وقت يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سلطنة عُمان
، غد الاثنين. وأشارت مصادر رئيسية إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توجيه دعوة من قبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، للرئيس الإيراني لزيارة بلاده في فبراير/شباط الماضي.