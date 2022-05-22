https://arabic.sputniknews.com/20220522/إيران-تتحدث-عن-خطوات-كبرى-لتطوير-العلاقات-مع-الخليج-وتعلن-المشاركة-في-حج-هذا-العام-بكل-أريحية-1062556943.html

إيران تتحدث عن خطوات كبرى لتطوير العلاقات مع الخليج وتعلن المشاركة في حج هذا العام بكل أريحية وسلاسة

إيران تتحدث عن خطوات كبرى لتطوير العلاقات مع الخليج وتعلن المشاركة في حج هذا العام بكل أريحية وسلاسة

كشف المدير العام لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، عن "خطوات كبيرة جاهزة لتطوير العلاقات بين إيران ودول الخليج"، مشددا على ضرورة أن... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T15:14+0000

2022-05-22T15:14+0000

2022-05-22T15:14+0000

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وقال عنايتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "تبادل زيارات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، و قادة المنطقة، قد يكون مؤشرا على وجود إرادة جادة لدى الأطراف لتعزيز العلاقات"، مضيفا: "يجري قادة بعض الدول العربية مناقشات مستمرة مع الرئيس الإيراني حول أهم القضايا الإقليمية، وهذه خطوة مهمة تخدم استقرار المنطقة".وأشار مدير منطقة الخليج في إيران إلى أن "زيارة الحج هذا العام ستكون سهلة وسيؤدي الحجاج الإيرانيون فريضة الحج بعد الانقطاع الناجم عن تفشي فيروس كورونا قبل عامين".وأعرب عنايتي، عن أمله بأن المحادثات بين إيران والسعودية تنعكس إيجابيا على موضوع الحج بعدما أصبح التعاون بين البلدين أفضل من ذي قبل على مستوى المنظمات والمحافل الدولية.يأتي ذلك في وقت يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سلطنة عُمان، غد الاثنين. وأشارت مصادر رئيسية إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب توجيه دعوة من قبل سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، للرئيس الإيراني لزيارة بلاده في فبراير/شباط الماضي. وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد أصدر مرسوما سلطانيا ساميا، يوم الأربعاء 18 مايو/ أيار، بشأن تعاون بلاده مع إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/أمير-قطر-بلادنا-مستعدة-للوساطة-بين-إيران-وأوروبا-وأمريكا-في-حال-طلب-منها-ذلك-1062489415.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم