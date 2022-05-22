https://arabic.sputniknews.com/20220522/إيران-تنفي-الرواية-القطرية-بشأن-الملف-النووي-1062536949.html

إيران تنفي "الرواية القطرية" بشأن الملف النووي

إيران تنفي "الرواية القطرية" بشأن الملف النووي

نفت إيران، اليوم الأحد، التصريحات القطرية التي تناولت استعداد طهران لحل أزمة القضية النووية.‏ 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T07:35+0000

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2022-05-22T07:35+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي، لم يقل أي شيء خلال مقابلته مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إيران، عن إجراء تسوية، وفقا لموقع "إيران إنترناشونال".وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن خامنئي قال لأمير قطر: "الأمريكيون يعرفون ما يجب عليهم فعله لجعل محادثات فيينا مثمرة".وأشارت الخارجية الإيرانية أن "رواية قطر للقاء الزعيم الإيراني خاطئة تماما، ويبدو أنها جزء من حملة دعائية".وذكر موقع "إيران إنترناشونال" أن "وزير الخارجية القطري قال في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إن القيادة الإيرانية أبلغت قطر أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لحل وسط لحل القضية النووية، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أمير قطر لطهران ولقاءه بالزعيم الإيراني علي خامنئي".وقال المرشد الإيراني خلال لقائه أمير قطر الشهر الجاري إن هناك مجالا لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية، معبرا عن أمله في أن تكون زيارة أمير قطر بداية جديدة لتعزيز التعاون.وشدد خامنئي على أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين طهران والدوحة يجب أن تنفذ من خلال جدول زمني محدد.وتجري إيران في العاصمة النمساوية مفاوضات مع الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي، إلا أن أمريكا انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات شديدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/أمير-قطر-بلادنا-مستعدة-للوساطة-بين-إيران-وأوروبا-وأمريكا-في-حال-طلب-منها-ذلك-1062489415.html

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