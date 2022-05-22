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https://arabic.sputniknews.com/20220522/الآلية-الثلاثية-في-السودان-تدعو-لتهيئة-ظروف-إنجاح-العملية-السياسية-والتحقيق-في-حوادث-العنف-الأخيرة-1062560588.html
الآلية الثلاثية في السودان تدعو لتهيئة ظروف إنجاح العملية السياسية والتحقيق في حوادث العنف الأخيرة
الآلية الثلاثية في السودان تدعو لتهيئة ظروف إنجاح العملية السياسية والتحقيق في حوادث العنف الأخيرة
أكدت الآلية الثلاثية المشتركة للسودان، مساء اليوم الأحد، دعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي في البلاد، داعية إلى ضرورة تهيئة الظروف المواتية لإنجاح العملية... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T16:36+0000
2022-05-22T16:36+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت الآلية، التي تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في بيان لها، إن ذلك ينبغي أن يتم على وجه السرعة، معربة عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوة المفرطة في الرد على الاحتجاجات.ودعت الآلية الثلاثية المشتركة، إلى إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف، مشيرة إلى مناشدتها السلطات السودانية وقف الاعتقالات ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم أعضاء لجان المقاومة.وأكدت الآلية الثلاثية، بوصفها الميسر للمباحثات السودانية السودانية، استعدادها لدعم الجهود السودانية الرامية للتوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن بشكل يؤدي للعودة إلى النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي.وكان وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المكلف عثمان حسين عثمان، كشف أن عودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة واردة، حال توافق القوى السياسية في البلاد على ذلك.وقال عثمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة قازان "روسيا - العالم الإسلامي": "لا يوجد أي خلاف (بين القوى السياسية) على من سيتم الاتفاق عليه لمنصب رئيس الوزراء حتى لو تم اختيار حمدوك مرة أخرى، إذا ما تم الإجماع عليه. واختيار حمدوك والاتفاق ضمن الآلية (الثلاثية) وارد".وأوضح عثمان أن "الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية)، والتي ترعى الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تواصل اتصالاتها بكافة أطراف الطيف السياسي السوداني حى تتصل لاتفاق توافقي يرضي جميع الأطراف، وقد توصلت لبعض الاتفاقات ولكن الموضوع لا يزال قيد البحث، والاجتماعات واللقاءات مستمرة لاستكمال العملية".
https://arabic.sputniknews.com/20220521/عثمان-لـسبوتنيك-عودة-حمدوك-رئيسا-لحكومة-السودان-واردة-والآلية-الثلاثية-تستمر-برعاية-الحوار-1062513183.html
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أخبار السودان اليوم

الآلية الثلاثية في السودان تدعو لتهيئة ظروف إنجاح العملية السياسية والتحقيق في حوادث العنف الأخيرة

16:36 GMT 22.05.2022
© AP Photo / Hussein Malla رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أكدت الآلية الثلاثية المشتركة للسودان، مساء اليوم الأحد، دعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي في البلاد، داعية إلى ضرورة تهيئة الظروف المواتية لإنجاح العملية السياسية.
وقالت الآلية، التي تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في بيان لها، إن ذلك ينبغي أن يتم على وجه السرعة، معربة عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوة المفرطة في الرد على الاحتجاجات.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
عثمان لـ"سبوتنيك": عودة حمدوك رئيسا لحكومة السودان واردة والآلية الثلاثية تستمر برعاية الحوار
أمس, 14:23 GMT
ودعت الآلية الثلاثية المشتركة، إلى إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف، مشيرة إلى مناشدتها السلطات السودانية وقف الاعتقالات ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم أعضاء لجان المقاومة.
وأكدت الآلية الثلاثية، بوصفها الميسر للمباحثات السودانية السودانية، استعدادها لدعم الجهود السودانية الرامية للتوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن بشكل يؤدي للعودة إلى النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المكلف عثمان حسين عثمان، كشف أن عودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة واردة، حال توافق القوى السياسية في البلاد على ذلك.
وقال عثمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة قازان "روسيا - العالم الإسلامي": "لا يوجد أي خلاف (بين القوى السياسية) على من سيتم الاتفاق عليه لمنصب رئيس الوزراء حتى لو تم اختيار حمدوك مرة أخرى، إذا ما تم الإجماع عليه. واختيار حمدوك والاتفاق ضمن الآلية (الثلاثية) وارد".
وأوضح عثمان أن "الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية)، والتي ترعى الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تواصل اتصالاتها بكافة أطراف الطيف السياسي السوداني حى تتصل لاتفاق توافقي يرضي جميع الأطراف، وقد توصلت لبعض الاتفاقات ولكن الموضوع لا يزال قيد البحث، والاجتماعات واللقاءات مستمرة لاستكمال العملية".
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