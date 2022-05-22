https://arabic.sputniknews.com/20220522/الأردن-الملكة-نور-تعلق-مجددا-على-قرار-تقييد-تحركات-الأمير-حمزة-1062567016.html

الأردن... الملكة نور تعلق مجددا على قرار تقييد تحركات الأمير حمزة

الأردن... الملكة نور تعلق مجددا على قرار تقييد تحركات الأمير حمزة

علقت الملكة نور، أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، من جديد على مسألة تقييد تحركات الأمير حمزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T20:06+0000

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العالم العربي

أخبار الأردن

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ودعت الملكة في تغريدتها إلى التهدئة واحترام الإرادة الملكية، قائلة: "يجب علينا جميعا التزام الهدوء واحترام سيادة الملك، من أجل مصلحة الشعب الأردني واستقراره".وأضافت: "وفقا لخبراء قانونيين، فإن المجلس الذي شكل بموجب قانون الأسرة المالكة لعام 1937 يعد انتهاكا لدستور الأردن لعام 1952، الحق في التمثيل هو المفتاح".وأتبعت تلك التغريدة بأخرى قالت فيها: "لم يتم إرسال أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية إلى المستشار الهاشمي بعد تكليف الحسن".وكانت الملكة نور قد غردت، يوم الخميس الماضي، بعد قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتقييد تحركات واتصالات وإقامة أخيه وابنها الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، وقالت: "بعض الأشياء الأغرب حقا من الخيال يُجرى تداولها الآن".ولم تشير في التغريدة، إلى قرار الملك عبد الله، أو تصريحاته التي قالها في رسالته للشعب الأردني عن الأمير حمزة.وأعلن الديوان الملكي في الأردن قرار الملك عبد الله الثاني بتقييد تحركات واتصالات وإقامة الأمير حمزة بن الحسين بموجب قانون الأسرة المالكة.ووجّه الملك رسالة إلى الشعب الأردني بحيثيات قراره، وجاء فيها: "لقد مارست، خلال الأعوام السابقة، أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي. التمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، وأنني سأجد فيه السند والعون في أداء واجبنا لخدمة شعبنا الأبي وحماية وطننا ومصالحه. صبرت عليه كثيرا، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة".

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