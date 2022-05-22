https://arabic.sputniknews.com/20220522/الإمارات-أحكام-بالسجن-لمدد-تتراوح-بين-3-و15-عاما-في-قضايا-احتيال-وغسل-أموال-1062557881.html
الإمارات... أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاما في قضايا احتيال وغسل أموال
الإمارات... أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاما في قضايا احتيال وغسل أموال
حكمت محكمة إماراتية في أبوظبي، اليوم الأحد، بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمسة عشر سنة، في حق أفراد عصابة إجرامية تضم 79 شخصا، بتهم الاحتيال وغسل... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T15:26+0000
2022-05-22T15:26+0000
2022-05-22T15:26+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد أن المحكمة الجزائية المختصة في النظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، "أدانت جماعة إجرامية منظمة تضم 79 شخصا من جنسيات متعددة، بتهم ارتكاب جرائم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية باستخدام عناوين وهمية لموقع إلكتروني".وأوضحت الوكالة أن العصابة الإجرامية استخدمت عناوين وهمية لموقع إلكتروني لتداول أسهم بالبورصة في الصين، حيث كان المتهمون يوهمون ضحاياهم بالاستثمار في شراء تلك الأسهم بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية، إضافة إلى ارتكاب جريمة غسل الأموال بقصد إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من هذه الجرائم .وأضاف مصدر للوكالة أن المحكمة قضت حضوريا على 66 متهما وغيابيا على 13 متهما في هذه العصابة الإجرامية، بمعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و15 سنة مع الإبعاد عن الدولة عقب قضاء مدة العقوبة، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و10 ملايين درهم إماراتي لكل متهم.وقضت المحكمة بمصادرة كافة الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين، وكذا الأموال السائلة الموجودة بحسابات كل منهم، فضلا عن عقارات وسيارات وغيرها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات... أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاما في قضايا احتيال وغسل أموال
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حكمت محكمة إماراتية في أبوظبي، اليوم الأحد، بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمسة عشر سنة، في حق أفراد عصابة إجرامية تضم 79 شخصا، بتهم الاحتيال وغسل الأموال والتهرب الضريبي .
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
، اليوم الأحد أن المحكمة الجزائية المختصة في النظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، "أدانت جماعة إجرامية منظمة تضم 79 شخصا من جنسيات متعددة، بتهم ارتكاب جرائم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية باستخدام عناوين وهمية لموقع إلكتروني".
وأوضحت الوكالة أن العصابة الإجرامية استخدمت عناوين وهمية لموقع إلكتروني لتداول أسهم بالبورصة في الصين، حيث كان المتهمون يوهمون ضحاياهم بالاستثمار في شراء تلك الأسهم بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية، إضافة إلى ارتكاب جريمة غسل الأموال بقصد إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من هذه الجرائم .
وأضاف مصدر للوكالة أن المحكمة قضت حضوريا على 66 متهما وغيابيا على 13 متهما في هذه العصابة الإجرامية، بمعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و15 سنة مع الإبعاد عن الدولة عقب قضاء مدة العقوبة، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و10 ملايين درهم إماراتي لكل متهم.
وقضت المحكمة بمصادرة كافة الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين، وكذا الأموال السائلة الموجودة بحسابات كل منهم، فضلا عن عقارات وسيارات وغيرها.