https://arabic.sputniknews.com/20220522/البرلمان-الأوكراني-يدين-الاتفاق-مع-روسيا-بشأن-تجنب-الازدواج-الضريبي-1062550518.html
البرلمان الأوكراني يصوت لإلغاء الاتفاق مع روسيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي
البرلمان الأوكراني يصوت لإلغاء الاتفاق مع روسيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي
صوت البرلمان الأوكراني على إلغاء الاتفاق مع روسيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، حسبما قال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:09+0000
2022-05-22T13:09+0000
2022-05-22T13:11+0000
العالم
البرلمان الأوكراني
روسيا
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وكتب زيليزنياك على"تلغرام": "لا توجد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين أوكرانيا والاتحاد الروسي الآن. صوت 292 لصالح إلغائها. هذه ضربة أخرى للعلاقات الاقتصادية مع روسيا. الآن سيتم فرض ضرائب على الدخل في أوكرانيا".يذكر أن الازدواج الضريبي هو ضرائب يتم فيها فرض رسوم على نفس الدخل في دولتين أو أكثر، عادة يتم فرض ضريبة على دخل الشخص، الذي يحصل عليه في بلدان مختلفة من العالم، في بلد إقامة ذلك الشخص، بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع دخل الشخص للضريبة في البلدان الأخرى ما في شكل فائدة أو نتيجة لأنشطة تجارية، ونتيجة لذلك، ظهر عدد كبير من المعاهدات (اتفاقيات الازدواج الضريبي)، المبرمة بين دول مختلفة من أجل حماية دخل المقيمين من الازدواج الضريبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف بالأساس إلى حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/مصر-وقطر-تتفقان-على-بدء-تحديث-اتفاقية-منع-الازدواج-الضريبي-1060688088.html
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العالم, البرلمان الأوكراني, روسيا
البرلمان الأوكراني يصوت لإلغاء الاتفاق مع روسيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي
13:09 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 22.05.2022) تابعنا عبر
صوت البرلمان الأوكراني على إلغاء الاتفاق مع روسيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، حسبما قال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك.
وكتب زيليزنياك على"تلغرام": "لا توجد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
بين أوكرانيا والاتحاد الروسي الآن. صوت 292 لصالح إلغائها. هذه ضربة أخرى للعلاقات الاقتصادية مع روسيا. الآن سيتم فرض ضرائب على الدخل في أوكرانيا".
يذكر أن الازدواج الضريبي
هو ضرائب يتم فيها فرض رسوم على نفس الدخل في دولتين أو أكثر، عادة يتم فرض ضريبة على دخل الشخص، الذي يحصل عليه في بلدان مختلفة من العالم، في بلد إقامة ذلك الشخص، بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع دخل الشخص للضريبة في البلدان الأخرى ما في شكل فائدة أو نتيجة لأنشطة تجارية، ونتيجة لذلك، ظهر عدد كبير من المعاهدات (اتفاقيات الازدواج الضريبي)، المبرمة بين دول مختلفة من أجل حماية دخل المقيمين من الازدواج الضريبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تهدف بالأساس إلى حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.