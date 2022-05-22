https://arabic.sputniknews.com/20220522/البرلمان-الأوكراني-يمدد-الأحكام-العرفية-والتعبئة-العامة-في-البلاد-1062545096.html
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية
أعلن البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، عن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:25+0000
2022-05-22T11:25+0000
2022-05-22T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن البرلمان الأوكراني صوت بالأغلبية على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى 23 أغسطس/ آب القادم.وتم تسجيل مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار والتعبئة في أوكرانيا في البرلمان الأوكراني.مع بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الأحكام العرفية. تنتهي المدة في 24 مايو/أيار.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية
11:25 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 22.05.2022) تابعنا عبر
أعلن البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، عن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن البرلمان الأوكراني صوت بالأغلبية على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى 23 أغسطس/ آب القادم.
وتم تسجيل
مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار والتعبئة في أوكرانيا في البرلمان الأوكراني.
مع بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الأحكام العرفية. تنتهي المدة في 24 مايو/أيار.
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".