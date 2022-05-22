https://arabic.sputniknews.com/20220522/البوركيني-يتحدى-معايير-الديمقراطية-في-فرنسا-1062546175.html

"البوركيني" يتحدى معايير الديمقراطية في فرنسا

"البوركيني" يتحدى معايير الديمقراطية في فرنسا

أثار قرار جديد يتعلق بارتداء البوركيني في فرنسا، جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

أخبار فرنسا

بوركيني

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وبحسب شبكة "BBC"، فإن القرار جاء نتيجة إعلان رئاسة بلدية مدينة غرونوبل الفرنسية مؤخرا بارتداء النساء للبوركيني، وهو اللباس الذي ترتديه نساء محجبات ويغطي الرأس وكامل الجسم، في حمامات السباحة التابعة للبلدية، بهدف تخفيف الشروط المشددة المعمول بها في حمامات السباحة في عموم فرنسا.ويأتي هذا القرار من قبل مدينة غرونوبل بهدف إعطاء حرية اختيار اللباس المناسب للسباحة كل حسب معتقده، حيث أشارت البلدية إلى أنه يمكن للنساء ارتداء البوركيني إن رغبن، أو السباحة بصدور عارية، إن اخترن ذلك.وأشار عمدة مدينة غرونوبل إيريك بيول، وهو أحد أبرز السياسيين في حزب الخضر، إلى أن الهدف من هذا القرار هو أن يتمكن الناس من ارتداء ملابس سباحة "كما يحلو لهم"، مضيفا "لا يتعلق الأمر باتخاذ موقف مع البوركيني أو ضده على وجه التحديد".أحدث هذا القرار جدلا واسعا في البلاد، إذ تطبق فرنسا إجراءات مشددة في حمامات السباحة، وتطلب من الذكور ارتداء سراويل السباحة الضيقة، وتحظر ارتداء السراويل الفضفاضة والبلوزات القطنية، وكذلك البوركيني، لأسباب تتعلق بالصحة والنظافة.ووصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، منتقدا القرار بأنه "غير مقبول واستفزازي"، ويتعارض مع قيم العلمانية التي تتبناها فرنسا، وأكد أنه سيلجأ إلى القضاء سعيا لإلغائه.وتم توجيه اتهامات لعمدة المدينة إيريك بيول بـ "عقد صفقات مع الإسلام السياسي لشراء الأصوات"، حيث تم إصدار القرار قبل بضعة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية.وكانت مدينة غرونوبل الواقعة في منطقة الألب قد شهدت عدة احتجاجات على منع "لباس السباحة الإسلامي"، والتي نظمتها جمعية "تحالف المواطنة".

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