https://arabic.sputniknews.com/20220522/الجيش-الأردني-يعلن-مقتل-4-أشخاص-وإحباط-تهريب-كميات-كبيرة-من-المخدرات-قادمة-من-سوريا-1062538127.html
الجيش الأردني يعلن مقتل 4 أشخاص وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا
الجيش الأردني يعلن مقتل 4 أشخاص وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، عن تنفيذه عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أفراد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:18+0000
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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "العملية التي قامت بها المنطقة العسكرية الشرقية، نتج عنها أيضا إصابة عدد آخر وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأشار المصدر إلى "أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 637 ألف حبة كبتاغون، و181 كف حشيش، و39600 حبة ترامادول، وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".وشدد أن "القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".وكان الجيش الأردني أعلن في شهر فبراير/ شباط الماضي، أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.يشار إلى أن الجيش الأردني نجح في إحباط منذ بداية العام الحالي، العديد من عمليات التسلل والتهريب، والتي أسهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/حرس-الحدود-السعودي-يعلن-ضبط-كميات-كبيرة-من-المخدرات-1062382873.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش الأردني يعلن مقتل 4 أشخاص وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، عن تنفيذه عملية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أفراد.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "العملية التي قامت بها المنطقة العسكرية الشرقية، نتج عنها أيضا إصابة عدد آخر وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، وفقا لقناة "المملكة"
الأردنية.
وأشار المصدر إلى "أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 637 ألف حبة كبتاغون، و181 كف حشيش، و39600 حبة ترامادول، وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
وشدد أن "القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".
وكان الجيش الأردني أعلن في شهر فبراير/ شباط الماضي، أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.
يشار إلى أن الجيش الأردني نجح في إحباط منذ بداية العام الحالي، العديد من عمليات التسلل والتهريب، والتي أسهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.