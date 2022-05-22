https://arabic.sputniknews.com/20220522/الجيش-الجزائري-يحذر-من-مؤامرات-وممارسات-عدائية-تستهدف-وحدة-البلاد-1062561305.html
الجيش الجزائري يحذر من "مؤامرات وممارسات عدائية" تستهدف وحدة البلاد
الجيش الجزائري يحذر من "مؤامرات وممارسات عدائية" تستهدف وحدة البلاد
حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، من "مؤامرات وممارسات عدائية، يعمل مدبروها ليلا ونهارا على ضرب الوحدة الوطنية في الجزائر". 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T16:53+0000
2022-05-22T16:53+0000
2022-05-22T16:53+0000
الجزائر
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وقال الفريق السعيد شنقريحة، خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، إن "الأعداء يدركون تمام الإدراك أن سّر قوتنا تكمن في وحدتنا"، مضيفا أنهم "يعملون ليل نهار وبالطرق والوسائل المتاحة على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والكراهية بين مكونات الشعب الواحد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.وأضاف شنقريحة أن "هذه المؤامرات والممارسات العدائية أضحت خلفياتها مكشوفة ونحن مطالبون جميعا كل من موقعه بإدراك أهدافها الحقيقية والتصدي لها بحزم وعزم من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي".وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، دعا في وقت سابق اليوم، المواطنين للمشاركة بقوة في مبادرة "لم الشمل" التي دعا إليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وكان الرئيس الجزائري قد أعلن لأول مرة عن مبادرة "لم الشمل" خلال لقاء مع الجالية الجزائرية بتركيا، معتبرا أن هذه المبادرة ضرورية من أجل "تكوين جبهة داخلية متماسكة".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الجيش-الجزائري-يدعو-المواطنين-للمشاركة-في-مبادرة-لم-الشمل-1062550005.html
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الجزائر
الجيش الجزائري يحذر من "مؤامرات وممارسات عدائية" تستهدف وحدة البلاد
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حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، من "مؤامرات وممارسات عدائية، يعمل مدبروها ليلا ونهارا على ضرب الوحدة الوطنية في الجزائر".
وقال الفريق السعيد شنقريحة، خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، إن "الأعداء يدركون تمام الإدراك أن سّر قوتنا تكمن في وحدتنا"، مضيفا أنهم "يعملون ليل نهار وبالطرق والوسائل المتاحة على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والكراهية بين مكونات الشعب الواحد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية
.
وأضاف شنقريحة أن "هذه المؤامرات والممارسات العدائية أضحت خلفياتها مكشوفة ونحن مطالبون جميعا كل من موقعه بإدراك أهدافها الحقيقية والتصدي لها بحزم وعزم من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي".
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، دعا في وقت سابق اليوم، المواطنين للمشاركة بقوة في مبادرة "لم الشمل"
التي دعا إليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن لأول مرة عن مبادرة "لم الشمل" خلال لقاء مع الجالية الجزائرية بتركيا، معتبرا أن هذه المبادرة ضرورية من أجل "تكوين جبهة داخلية متماسكة".