https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحرس-الثوري-يدشن-سفينة-الشهيد-أبو-مهدي-المهندس-العسكرية-1062547589.html
الحرس الثوري يدشن سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" العسكرية
الحرس الثوري يدشن سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" العسكرية
كشف الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن تدشين سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" العسكرية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، عن الأدميرال رضا تنكسيري أن هنالك العديد من السفن العسكرية قيد التصنيع من ضمنها فئة سفن "الشهيد سليماني" وسفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" العسكرية.وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن هنالك سفن عديدة يتم الآن تصنيعها في البلاد، بالاستفادة من الخبرات المحلية، على رأسها سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" وسفن فئة "الشهيد سليماني" ذات القدرات الهجومية والدفاعية، مشيرا إلى أن هيكلها على شكل حرف W ويبلغ طولها 47 مترا.وكان العميد تنكسيري قد أعلن مؤخرا عن انضمام 3 سفن عسكرية جديدة الى القوات البحرية للحرس الثوري، أهمها سفينة من فئة "الشهيد ناظري" بطول 55 مترا وسفينة من فئة "الشهيد سليماني" وهي بطول 65 مترا مصنعة من قبل وزارة الدفاع والحرس الثوري.ولم يكتف الأدميرال رضا تنكسيري بذلك، بل أفاد بأن هناك سفينة ثالثة يتم تصنيعها محليا على يد شركة معرفية، مزودة بصواريخ يبلغ مداها 300 كم، بالإضافة إلى صواريخ "بحر جو" قادرة على حمل المروحيات، وسرعتها 35 عقدة بحرية.وتوقعت الوكالة الإيرانية أن يكون العام الحالي عاما مميزا للقوات البحرية للحرس الثوري، خاصة حيال إدخال سفن وزوارق ومنظومات دفاعية جديدة إلى الخدمة، ناهيك عن استخدام أجهزة رادار وأجهزة معلوماتية وقتالية كالطائرات المسيرة والغواصات الذكية بالاستفادة من الخبرات المحلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الحرس-الثوري-الإيراني-نرصد-مخططات-العدو-وأغراضه-ونراقبها-يوميا-1062528228.html
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إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري يدشن سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" العسكرية
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كشف الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن تدشين سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" العسكرية.
ونقلت وكالة فارس
، مساء اليوم الأحد، عن الأدميرال رضا تنكسيري أن هنالك العديد من السفن العسكرية قيد التصنيع من ضمنها فئة سفن "الشهيد سليماني" وسفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" العسكرية.
وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن هنالك سفن عديدة يتم الآن تصنيعها في البلاد، بالاستفادة من الخبرات المحلية، على رأسها سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" وسفن فئة "الشهيد سليماني" ذات القدرات الهجومية والدفاعية، مشيرا إلى أن هيكلها على شكل حرف W ويبلغ طولها 47 مترا.
وكان العميد تنكسيري قد أعلن مؤخرا عن انضمام 3 سفن عسكرية جديدة الى القوات البحرية للحرس الثوري
، أهمها سفينة من فئة "الشهيد ناظري" بطول 55 مترا وسفينة من فئة "الشهيد سليماني" وهي بطول 65 مترا مصنعة من قبل وزارة الدفاع والحرس الثوري.
ولم يكتف الأدميرال رضا تنكسيري بذلك، بل أفاد بأن هناك سفينة ثالثة يتم تصنيعها محليا على يد شركة معرفية، مزودة بصواريخ يبلغ مداها 300 كم، بالإضافة إلى صواريخ "بحر جو" قادرة على حمل المروحيات، وسرعتها 35 عقدة بحرية.
وتوقعت الوكالة الإيرانية أن يكون العام الحالي عاما مميزا للقوات البحرية للحرس الثوري، خاصة حيال إدخال سفن وزوارق
ومنظومات دفاعية جديدة إلى الخدمة، ناهيك عن استخدام أجهزة رادار وأجهزة معلوماتية وقتالية كالطائرات المسيرة والغواصات الذكية بالاستفادة من الخبرات المحلية.