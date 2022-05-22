https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحرس-الثوري-يعلن-اتخاذ-كافة-الإجراءات-اللازمة-للتعرف-على-قتلة-الضابط-الإيراني-واعتقالهم-1062558958.html

الحرس الثوري يعلن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعرف على قتلة الضابط الإيراني واعتقالهم

الحرس الثوري يعلن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعرف على قتلة الضابط الإيراني واعتقالهم

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، "اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران". 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T15:45+0000

2022-05-22T15:45+0000

2022-05-22T15:45+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف البيان أن "الضابط الشهيد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام، العقيد "حسن صياد خدايي" استشهد في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي، في إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدين إسلام" شرقي طهران".وتابع أن "العقيد صياد خدايي تعرض لجريمة إرهابية"، مؤكدا أن "الإجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين والقبض عليهم متوقعة وجارية".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، اغتيال شخصية عسكرية كبيرة في هجوم مسلح شنه شخصان في شارع مجاهدي الإسلام في العاصمة طهران.وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "أحد المدافعين عن الضريح تم اغتياله في هجوم مسلح شنه شخصان على دراجة نارية في شارع مجاهدي الإسلام في طهران".ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع ، قوله إن "الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة مساء اليوم في أحد الأزقة الجانبية لمجاهدي الإسلام"، مشيرا إلى أن "عملية الاغتيال تمت قرب منزل هذا الشهيد عندما كان على وشك دخول منزله وأن قوات الأمن تطارد المهاجمين".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد.وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وأضاف البيان: "حاولت الشبكة التي يقودها جهاز مخابرات الكيان الصهيوني سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والاختطاف وتقديم اعترافات كاذبة عبر شبكات التلفزيون المعارضة"، مشيرا إلى أن عناصر هذه الشبكة اعتقلوا من قبل الحرس الثوري ووزارة المخابرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/وكالة-اغتيال-ضابط-كبير-في-الحرس-الثوري-الإيراني-عبر-عملية-إطلاق-نار-في-طهران-صور-1062555018.html

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني