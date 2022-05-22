https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحرس-الثوري-يعلن-القبض-على-شبكة-إرهابية-تابعة-للمخابرات-الإسرائيلية-في-إيران-1062555495.html
الحرس الثوري يعلن القبض على "شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الإسرائيلية" في إيران
الحرس الثوري يعلن القبض على "شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الإسرائيلية" في إيران
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T14:48+0000
2022-05-22T14:48+0000
2022-05-22T14:48+0000
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وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وأضاف البيان: "حاولت الشبكة التي يقودها جهاز مخابرات الكيان الصهيوني سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والاختطاف وتقديم اعترافات كاذبة عبر شبكات التلفزيون المعارضة"، مشيرا إلى أن عناصر هذه الشبكة اعتقلوا من قبل الحرس الثوري ووزارة المخابرات.وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم أنه لا يحتمل وجود أي معقل لإسرائيل في الدول المجاورة لإيران.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن "الصهاينة أعلنوا رسميا وأينما تواجدوا بأنهم لا يحتملون مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن أيضا نعلن في سياق الدفاع عن أمننا ومصالحنا الوطنية، بأننا لا نحتمل وجود أي معقل لهؤلاء في جوار بلادنا".وتوعد العميد رمضان شريف إسرائيل بـ"الرد القاصم والمزلزل على أي خطوة شريرة، يثبت بأنها صدرت عن هؤلاء"، مؤكدا أن الحرس الثوري لا يمكن أن يتراجع عن مصالح الشعب إطلاقا.وكان الجيش الإيراني، اعتبر الأحد الماضي، "الكيان الصهيوني المؤقت الغاصب الذي كان يحتل جنوب لبنان يوما بأنه اليوم مُحاصر من قبل حزب الله وجبهة المقاومة".وأكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اقتدار البلاد في ظل قدرات قواتها المسلحة. وقال إن "أول مؤشرات اقتدارنا هو أن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن المالكة لحق الفيتو تجلس أمام إيران في طاولة المفاوضات ساعية للحد من اقتدارها، فضلا عن ذلك هنالك اليوم 143 وسيلة إعلام تعمل ليل نهار ضد البلاد للتعتيم على منجزاتها الباعثة على الفخر".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/وكالة-اغتيال-ضابط-كبير-في-الحرس-الثوري-الإيراني-عبر-عملية-إطلاق-نار-في-طهران-صور-1062555018.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري يعلن القبض على "شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الإسرائيلية" في إيران
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد.
وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا
.
وأضاف البيان: "حاولت الشبكة التي يقودها جهاز مخابرات الكيان الصهيوني سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والاختطاف وتقديم اعترافات كاذبة عبر شبكات التلفزيون المعارضة"، مشيرا إلى أن عناصر هذه الشبكة اعتقلوا من قبل الحرس الثوري ووزارة المخابرات.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم أنه لا يحتمل وجود أي معقل لإسرائيل في الدول المجاورة
لإيران.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن "الصهاينة أعلنوا رسميا وأينما تواجدوا بأنهم لا يحتملون مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن أيضا نعلن في سياق الدفاع عن أمننا ومصالحنا الوطنية، بأننا لا نحتمل وجود أي معقل لهؤلاء في جوار بلادنا".
وتوعد العميد رمضان شريف إسرائيل بـ"الرد القاصم والمزلزل على أي خطوة شريرة، يثبت بأنها صدرت عن هؤلاء"، مؤكدا أن الحرس الثوري لا يمكن أن يتراجع عن مصالح الشعب إطلاقا.
وكان الجيش الإيراني، اعتبر الأحد الماضي، "الكيان الصهيوني المؤقت الغاصب الذي كان يحتل جنوب لبنان يوما بأنه اليوم مُحاصر من قبل حزب الله وجبهة المقاومة
".
وأكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اقتدار البلاد في ظل قدرات قواتها المسلحة. وقال إن "أول مؤشرات اقتدارنا هو أن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن المالكة لحق الفيتو تجلس أمام إيران في طاولة المفاوضات ساعية للحد من اقتدارها، فضلا عن ذلك هنالك اليوم 143 وسيلة إعلام تعمل ليل نهار ضد البلاد للتعتيم على منجزاتها الباعثة على الفخر".