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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحرس-الوطني-الروسي-يقضي-على-مجموعة-أوكرانية-مسلحة-في-منطقة-لوغانسك-1062537091.html
الحرس الوطني الروسي يقضي على مجموعة أوكرانية مسلحة في منطقة لوغانسك
الحرس الوطني الروسي يقضي على مجموعة أوكرانية مسلحة في منطقة لوغانسك
أعلن الحرس الوطني الروسي، صباح اليوم الأحد، القضاء على مجموعة من القوات الأوكرانية الخاصة بالقرب من منطقة لوغانسك. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T07:37+0000
2022-05-22T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدرت لخدمة الصحفية التابعة لوزارة الداخلية الروسية بيانا جاء فيه: "قام الحرس الوطني الروسي بتصفية مجموعة من القوات الأوكرانية بالقرب من لوغانسك، ما أسفر عن مقتل حوالي 20 جنديا أوكرانيا".وأشارت الوزارة أنها استطاعت كشف القوة عبر الرصد الجوي في إحدى المناطق، حيث عثرت على شاحنة ومجموعة من مشاة القوات الأوكرانية في موقع مموه.وكانت القوة الأوكرانية تخطط لشن قصف مدفعي على مواقع الحرس الوطني في المنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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العالم

الحرس الوطني الروسي يقضي على مجموعة أوكرانية مسلحة في منطقة لوغانسك

07:37 GMT 22.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مقاطعة خاركوف الأوكرانية
أحد عناصر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن الحرس الوطني الروسي، صباح اليوم الأحد، القضاء على مجموعة من القوات الأوكرانية الخاصة بالقرب من منطقة لوغانسك.
وأصدرت لخدمة الصحفية التابعة لوزارة الداخلية الروسية بيانا جاء فيه: "قام الحرس الوطني الروسي بتصفية مجموعة من القوات الأوكرانية بالقرب من لوغانسك، ما أسفر عن مقتل حوالي 20 جنديا أوكرانيا".
وأشارت الوزارة أنها استطاعت كشف القوة عبر الرصد الجوي في إحدى المناطق، حيث عثرت على شاحنة ومجموعة من مشاة القوات الأوكرانية في موقع مموه.
وكانت القوة الأوكرانية تخطط لشن قصف مدفعي على مواقع الحرس الوطني في المنطقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
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