https://arabic.sputniknews.com/20220522/الخارجية-التركية-تستدعي-السفير-الأمريكي--1062554250.html
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي
تم استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة، جيف فليك، إلى وزارة الخارجية التركية، حسبما قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك". 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T14:10+0000
2022-05-22T14:10+0000
2022-05-22T14:14+0000
العالم
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وقال المصدر: "تم نقل عدم الرضا عن تحذير السفارة الأمريكية قبل التجمع الذي عقد أمس 21 مايو في اسطنبول إلى السفير الأمريكي جيف فليك، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية التركية اليوم 22 مايو. تم إبلاغ السفير عن الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وحدات الأمن التركية في مثل هذه التجمعات، وتم التعبير عن عدم الرضا عن ذلك".أوصت وزارة الخارجية التركية، الأحد، مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة بتوخي الحذر خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات كبيرة في مكان إقامتهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وأضافت الوكالة: "أشارت الخارجية في بيان إلى وقوع حالات استخدام الرصاص الحي، والصعق بالكهرباء، واستعمال الغاز في فض الاحتجاجات؛ رغم اتخاذ القوات الأمنية الأمريكية احتياطاتها في الاحتجاجات في مثل هذه التجمعات".وأوصت الخارجية مواطنيها في الولايات المتحدة بتجنب المظاهرات والفعاليات الكبيرة ما لم يكن ذلك ضروريا، انطلاقا من باب الأخذ في الاعتبار لاحتمال تعرضهم للعنف في هذا النوع من الأحداث التي يصعب السيطرة عليها، بسحب الوكالة.ويأتي بيان الخارجية التركية، إثر بيان للسفارة الأمريكية في أنقرة، دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات سياسية للمعارضة في إسطنبول، السبت، بدعوى "استخدام الشرطة التركية خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حالات سابقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/تعطل-زيارة-وفدي-السويد-وفنلندا-إلى-تركيا-1062544155.html
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العالم
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي
14:10 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 22.05.2022) تابعنا عبر
تم استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة، جيف فليك، إلى وزارة الخارجية التركية، حسبما قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر: "تم نقل عدم الرضا عن تحذير السفارة الأمريكية قبل التجمع الذي عقد أمس 21 مايو في اسطنبول إلى السفير الأمريكي جيف فليك، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية التركية اليوم 22 مايو. تم إبلاغ السفير عن الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وحدات الأمن التركية في مثل هذه التجمعات، وتم التعبير عن عدم الرضا عن ذلك".
أوصت وزارة الخارجية التركية، الأحد، مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة بتوخي الحذر خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات كبيرة في مكان إقامتهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"
.
وأضافت الوكالة: "أشارت الخارجية في بيان إلى وقوع حالات استخدام الرصاص الحي، والصعق بالكهرباء، واستعمال الغاز في فض الاحتجاجات؛ رغم اتخاذ القوات الأمنية الأمريكية احتياطاتها في الاحتجاجات في مثل هذه التجمعات".
وأوصت الخارجية مواطنيها في الولايات المتحدة بتجنب المظاهرات والفعاليات الكبيرة ما لم يكن ذلك ضروريا، انطلاقا من باب الأخذ في الاعتبار لاحتمال تعرضهم للعنف في هذا النوع من الأحداث التي يصعب السيطرة عليها، بسحب الوكالة.
ويأتي بيان الخارجية التركية، إثر بيان للسفارة الأمريكية في أنقرة، دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات سياسية للمعارضة في إسطنبول، السبت، بدعوى "استخدام الشرطة التركية خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حالات سابقة".