https://arabic.sputniknews.com/20220522/الخارجية-التركية-تستدعي-السفير-الأمريكي--1062554250.html

الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

تم استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة، جيف فليك، إلى وزارة الخارجية التركية، حسبما قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك". 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T14:10+0000

2022-05-22T14:10+0000

2022-05-22T14:14+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg

وقال المصدر: "تم نقل عدم الرضا عن تحذير السفارة الأمريكية قبل التجمع الذي عقد أمس 21 مايو في اسطنبول إلى السفير الأمريكي جيف فليك، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية التركية اليوم 22 مايو. تم إبلاغ السفير عن الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وحدات الأمن التركية في مثل هذه التجمعات، وتم التعبير عن عدم الرضا عن ذلك".أوصت وزارة الخارجية التركية، الأحد، مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة بتوخي الحذر خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات كبيرة في مكان إقامتهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وأضافت الوكالة: "أشارت الخارجية في بيان إلى وقوع حالات استخدام الرصاص الحي، والصعق بالكهرباء، واستعمال الغاز في فض الاحتجاجات؛ رغم اتخاذ القوات الأمنية الأمريكية احتياطاتها في الاحتجاجات في مثل هذه التجمعات".وأوصت الخارجية مواطنيها في الولايات المتحدة بتجنب المظاهرات والفعاليات الكبيرة ما لم يكن ذلك ضروريا، انطلاقا من باب الأخذ في الاعتبار لاحتمال تعرضهم للعنف في هذا النوع من الأحداث التي يصعب السيطرة عليها، بسحب الوكالة.ويأتي بيان الخارجية التركية، إثر بيان للسفارة الأمريكية في أنقرة، دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات سياسية للمعارضة في إسطنبول، السبت، بدعوى "استخدام الشرطة التركية خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حالات سابقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220522/تعطل-زيارة-وفدي-السويد-وفنلندا-إلى-تركيا-1062544155.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم