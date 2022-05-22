https://arabic.sputniknews.com/20220522/الخارجية-الفنلندية-حل-المشاكل-مع-تركيا-بشأن-الانضمام-إلى-حلف-الناتو-قد-يستغرق-عدة-أسابيع-1062556034.html

الخارجية الفنلندية: حل المشكلات مع تركيا بشأن الانضمام إلى حلف الناتو قد يستغرق عدة أسابيع

الخارجية الفنلندية: حل المشكلات مع تركيا بشأن الانضمام إلى حلف الناتو قد يستغرق عدة أسابيع

توقع وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن يستغرق حل المشكلات مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "عدة أسابيع"، ولكنه أعرب عن "تفاؤله"... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T14:45+0000

2022-05-22T14:45+0000

2022-05-22T15:12+0000

العالم

فنلندا

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061839977_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fecec4c0238fd91a726c80e4c2b2dc5b.jpg

أنقرة - سبوتنيك. وأكد الوزير الفنلندي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد أن "المفاوضات (مع تركيا) ستستمر على المستوى الرسمي. وفي وقت سابق قلت إن الأمر سيستغرق بضعة أيام على الأقل. الآن يمكننا القول إننا يجب أن نتحلى بالصبر وسيستغرق الأمر عدة أسابيع".وأعرب هافيستو عن "تفاؤله بأن المشكلات والخلافات مع تركيا بشأن عضوية حلف الناتو قد تجد حلا قريبا".وكان من المفترض أن تصل وفود من فنلندا والسويد لإجراء مفاوضات مع الناتو. حتى أن السويد أعلنت أن وزيري خارجية البلدين سيزوران أنقرة. إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال: "لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا إننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في ذات المنوال".في وقت سابق، فاجأت تركيا العديد من حلفاء "الناتو"، يوم الاثنين الماضي، بقول رئيسها رجب طيب أردوغان، إنها لن تدعم عضوية السويد وفنلندا بعد أن اتخذ البلدان الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بالموافقة على التقدم للانضمام إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هذا الأسبوع.وتقول تركيا: "إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني، وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016".

https://arabic.sputniknews.com/20220520/أردوغان-لجونسون-تركيا-ترغب-في-التأكد-من-أن-فنلندا-والسويد-سيراعيان-مخاوفها-المشروعة-1062489953.html

فنلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, فنلندا, أخبار تركيا اليوم