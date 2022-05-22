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https://arabic.sputniknews.com/20220522/الخارجية-الفنلندية-حل-المشاكل-مع-تركيا-بشأن-الانضمام-إلى-حلف-الناتو-قد-يستغرق-عدة-أسابيع-1062556034.html
الخارجية الفنلندية: حل المشكلات مع تركيا بشأن الانضمام إلى حلف الناتو قد يستغرق عدة أسابيع
الخارجية الفنلندية: حل المشكلات مع تركيا بشأن الانضمام إلى حلف الناتو قد يستغرق عدة أسابيع
توقع وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن يستغرق حل المشكلات مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "عدة أسابيع"، ولكنه أعرب عن "تفاؤله"... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T14:45+0000
2022-05-22T15:12+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وأكد الوزير الفنلندي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد أن "المفاوضات (مع تركيا) ستستمر على المستوى الرسمي. وفي وقت سابق قلت إن الأمر سيستغرق بضعة أيام على الأقل. الآن يمكننا القول إننا يجب أن نتحلى بالصبر وسيستغرق الأمر عدة أسابيع".وأعرب هافيستو عن "تفاؤله بأن المشكلات والخلافات مع تركيا بشأن عضوية حلف الناتو قد تجد حلا قريبا".وكان من المفترض أن تصل وفود من فنلندا والسويد لإجراء مفاوضات مع الناتو. حتى أن السويد أعلنت أن وزيري خارجية البلدين سيزوران أنقرة. إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال: "لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا إننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في ذات المنوال".في وقت سابق، فاجأت تركيا العديد من حلفاء "الناتو"، يوم الاثنين الماضي، بقول رئيسها رجب طيب أردوغان، إنها لن تدعم عضوية السويد وفنلندا بعد أن اتخذ البلدان الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بالموافقة على التقدم للانضمام إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هذا الأسبوع.وتقول تركيا: "إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني، وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/أردوغان-لجونسون-تركيا-ترغب-في-التأكد-من-أن-فنلندا-والسويد-سيراعيان-مخاوفها-المشروعة-1062489953.html
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العالم, فنلندا, أخبار تركيا اليوم

الخارجية الفنلندية: حل المشكلات مع تركيا بشأن الانضمام إلى حلف الناتو قد يستغرق عدة أسابيع

14:45 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 22.05.2022)
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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توقع وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن يستغرق حل المشكلات مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "عدة أسابيع"، ولكنه أعرب عن "تفاؤله" بشأن حل تلك الأزمات.
أنقرة - سبوتنيك. وأكد الوزير الفنلندي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد أن "المفاوضات (مع تركيا) ستستمر على المستوى الرسمي. وفي وقت سابق قلت إن الأمر سيستغرق بضعة أيام على الأقل. الآن يمكننا القول إننا يجب أن نتحلى بالصبر وسيستغرق الأمر عدة أسابيع".

وأعرب هافيستو عن "تفاؤله بأن المشكلات والخلافات مع تركيا بشأن عضوية حلف الناتو قد تجد حلا قريبا".
وكان من المفترض أن تصل وفود من فنلندا والسويد لإجراء مفاوضات مع الناتو. حتى أن السويد أعلنت أن وزيري خارجية البلدين سيزوران أنقرة. إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال: "لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا إننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في ذات المنوال".
في وقت سابق، فاجأت تركيا العديد من حلفاء "الناتو"، يوم الاثنين الماضي، بقول رئيسها رجب طيب أردوغان، إنها لن تدعم عضوية السويد وفنلندا بعد أن اتخذ البلدان الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بالموافقة على التقدم للانضمام إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وتقول تركيا: "إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني، وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016".
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