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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220522/الدفاع-الروسية-تدمير-11-طائرة-مسيرة-أوكرانية-وإسقاط-صواريخ-قصيرة-المدى--1062538597.html
الدفاع الروسية: تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية وإسقاط صواريخ قصيرة المدى
الدفاع الروسية: تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية وإسقاط صواريخ قصيرة المدى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" وإسقاط صواريخ قصيرة المدى في منطقة لوغانسك. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:36+0000
2022-05-22T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء إعلان الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف.وقال كوناشينكوف"خلال اليوم، استهدفت صواريخ جوية عالية الدقة 3 مراكز قيادة و13 نقطة تجمع للقوات الأوكرانية و4 مستودعات ذخيرة بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيركوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف كوناشينكوف "قصف الطيران العملياتي - التكتيكي 3 مراكز قيادة و13 نقطة تجمع للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة بالقرب من كراسني ليمان".وتابع "أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 210 من القوميين وتدمير ما يصل إلى 38 مركبة ومدرعة عسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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الدفاع الروسية: تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية وإسقاط صواريخ قصيرة المدى

08:36 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 09:10 GMT 22.05.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" وإسقاط صواريخ قصيرة المدى في منطقة لوغانسك.
وجاء إعلان الدفاع الروسية على لسان المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف.
وقال كوناشينكوف"خلال اليوم، استهدفت صواريخ جوية عالية الدقة 3 مراكز قيادة و13 نقطة تجمع للقوات الأوكرانية و4 مستودعات ذخيرة بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيركوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف كوناشينكوف "قصف الطيران العملياتي - التكتيكي 3 مراكز قيادة و13 نقطة تجمع للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة بالقرب من كراسني ليمان".

وتابع "أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 210 من القوميين وتدمير ما يصل إلى 38 مركبة ومدرعة عسكرية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:24 GMT
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