https://arabic.sputniknews.com/20220522/الدفاع-الروسية-مروحية-كا-52-تدمر-معدات-عسكرية-القوات-الأوكرانية--1062536746.html
الدفاع الروسية: مروحية "كا 52" تدمر معدات عسكرية القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: مروحية "كا 52" تدمر معدات عسكرية القوات الأوكرانية
أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن مروحية "كا 52" التابعة لقوات الدفاع الروسية دمرت القوات العسكرية الأوكرانية. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T07:22+0000
2022-05-22T07:22+0000
2022-05-22T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اكتشف طاقم طائرة الهليكوبتر الهجومية الروسية "كا 52" خلال إحدى الطلعات الجوية في أوكرانيا معدات عسكرية ومواقع مموهة للعدو، ودمرت الغارات الجوية الموقع بمعداته".وقال أحد أفراد طاقم الطائرة: "من مسافة خمسة كيلومترات، تم ضرب الهدف، وعدنا إلى الوراء. استخدامنا أسلحة ذات دقة عالية".وأضاف: "يتم تثبيت محطة الكتروضوئية على المروحية، مما يسمح لنا باكتشاف العدو على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات. كما أنه يساعد على استخدام أسلحة صواريخ موجهة. بمساعدتها، نرى كيف يتم ضرب الهدف".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الدفاع-الروسية-سارمات-سيظل-في-الخدمة-لـ-50-عاما-ولن-تستطيع-أي-وسائل-دفاع-جوي-اعتراضه-1062533795.html
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روسيا
الدفاع الروسية: مروحية "كا 52" تدمر معدات عسكرية القوات الأوكرانية
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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن مروحية "كا 52" التابعة لقوات الدفاع الروسية دمرت القوات العسكرية الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اكتشف طاقم طائرة الهليكوبتر الهجومية الروسية "كا 52" خلال إحدى الطلعات الجوية في أوكرانيا معدات عسكرية ومواقع مموهة للعدو، ودمرت الغارات الجوية الموقع بمعداته".
وقال أحد أفراد طاقم الطائرة: "من مسافة خمسة كيلومترات، تم ضرب الهدف، وعدنا إلى الوراء. استخدامنا أسلحة ذات دقة عالية".
وأضاف: "يتم تثبيت محطة الكتروضوئية على المروحية، مما يسمح لنا باكتشاف العدو على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات. كما أنه يساعد على استخدام أسلحة صواريخ موجهة. بمساعدتها، نرى كيف يتم ضرب الهدف".