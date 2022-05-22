https://arabic.sputniknews.com/20220522/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-السماح-للمستوطنين-بالصلاة-في-المسجد-الأقصى-وتوجه-دعوة-إلى-شعبها-1062566063.html

الرئاسة الفلسطينية تحذر من السماح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى وتوجه دعوة إلى شعبها

الرئاسة الفلسطينية تحذر من السماح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى وتوجه دعوة إلى شعبها

حذرت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، من "السماح بإقامة ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة، في الـ 29 من مايو/ أيار الجاري". 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T19:23+0000

2022-05-22T19:23+0000

2022-05-22T19:23+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، "قرار محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وطالبت الرئاسة، "الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساتهم"، داعية الشعب الفلسطيني إلى تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها".وأكد البيان أن "القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحييه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر"، موجها التحية لـ"صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، خاصة في القدس، الذين يتمسكون بأرضهم ومقدساتهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الإسرائيلي".وقررت محكمة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، لأول مرة، السماح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن محكمة الصلح في القدس أصدرت حكما استثنائيا يسمح لليهود بأداء صلاة "شيماع" والسجود في جبل الهيكل (الحرم القدسي)".وأوضحت أن القرار جاء بعد استئناف ضد اعتقال ثلاثة صبية يهود أدوا تلك الصلوات خلال زيارتهم للحرم القدسي، وهو ما لم يكن مسموحا به حتى اللحظة.وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد ألقت الأسبوع الماضي القبض على الصبية الثلاثة، وأصدرت بحقهم أمر إبعاد لمدة 15 يوما عن الحرم القدسي، على اعتبار أن سلوكهم قد يؤدي إلى "انتهاك السلم العام".

https://arabic.sputniknews.com/20220522/لأول-مرة-محكمة-إسرائيلية-تسمح-للمستوطنين-بترديد-الصلاة-والاستلقاء-على-الأرض-داخل-الأقصى-1062562749.html

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