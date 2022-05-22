https://arabic.sputniknews.com/20220522/السودان-يعلن-عن-تصدير-أكثر-من-8-آلاف-رأس-من-الغنم-إلى-السعودية-في-يومين-1062539834.html
السودان يعلن عن تصدير أكثر من 8 آلاف رأس من الغنم إلى السعودية في يومين
السودان يعلن عن تصدير أكثر من 8 آلاف رأس من الغنم إلى السعودية في يومين
أكدت السلطات السودانية أنها قامت بتصدير أكثر من 8 آلاف رأس من الغنم إلى المملكة العربية السعودية خلال يومين. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:03+0000
2022-05-22T09:03+0000
2022-05-22T09:03+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، سونا، قالت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية إنها صدرت خلال أمس السبت واليوم الأحد، 8913 رأس من الغنم إلى المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن الشحنة تحمل نسبة مناعة ما بين 85 و90%.وأوضح بيان الوزارة السودانية ان السوق السعودي من أكبر الأسواق التي تستورد المواشي السودانية، مدللا بأنه بداية من أول مايو/ أيار الجاري، وحتى الـ18 من الشهر نفسه، قامت السلطات السودانية بتصدير أكثر من 130 ألف رأس من الماشية إلى السوق السعودي.وأوضحت أن عائدات هذه الصادرات بلغت قرابة 84 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى إبريل من العام الجاري 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/ولي-العهد-السعودي-يكشف-خلال-لقائه-مع-البرهان-جاهزية-المملكة-للاستثمار-في-السودان-1060308442.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار السعودية اليوم
السودان يعلن عن تصدير أكثر من 8 آلاف رأس من الغنم إلى السعودية في يومين
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أكدت السلطات السودانية أنها قامت بتصدير أكثر من 8 آلاف رأس من الغنم إلى المملكة العربية السعودية خلال يومين.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية
، سونا، قالت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية إنها صدرت خلال أمس السبت واليوم الأحد، 8913 رأس من الغنم إلى المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن الشحنة تحمل نسبة مناعة ما بين 85 و90%.
وأوضح بيان الوزارة السودانية ان السوق السعودي من أكبر الأسواق
التي تستورد المواشي السودانية، مدللا بأنه بداية من أول مايو/ أيار الجاري، وحتى الـ18 من الشهر نفسه، قامت السلطات السودانية بتصدير أكثر من 130 ألف رأس من الماشية إلى السوق السعودي.
وكانت الوزارة قد أعلنت ارتفاع صادرات الماشية الحية خلال العام 2021م ومطلع 2022م بنسبة بلغت 30،8% عن العام 2020م.
وأوضحت أن عائدات هذه الصادرات بلغت قرابة 84 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى إبريل من العام الجاري 2022.