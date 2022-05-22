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https://arabic.sputniknews.com/20220522/الصحة-الأردنية-شفاء-الإصابات-بـجدري-القرود-تلقائيا-خلال-أسبوعين-1062539962.html
الصحة الأردنية: شفاء الإصابات بـ"جدري القرود" تلقائيا خلال أسبوعين
الصحة الأردنية: شفاء الإصابات بـ"جدري القرود" تلقائيا خلال أسبوعين
قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، إن الخوف بين الناس ‏مرض "جدري القرود" غير مبرر، وإنه لا داعي للقلق والفزع منه.‏ 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:08+0000
2022-05-22T09:08+0000
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وأوضح، اليوم الأحد، أن 70 بالمئة من الاصابات بهذا المرض تُشفى تلقائيا خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، كما أن نسبة الوفيات تتراوح ما بين 3-6 بالمئة، وفقا وكالة "عمون" الأردنية.وردا على سؤال حول دخول المرض إلى الأردن، قال البلبيسي إنه "لا يمكن أن نمنع دخول أي فيروس إلى الأردن، ولا يجب علينا أن نقلق في حال سجلنا إصابات بهذا الفيروس".وتابع مشددا أنه "من الصعب أن ينتقل "جدري القرود" من شخص إلى آخر، وأنه ينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر لمدة طويلة".وبيّن أن المرض "ينتقل من الحيوانات المصابة، مثل القرود والفئران والكلاب البرية، والسناجب، من خلال لمسها بشكل مباشر".وعن أعراض المرض، أوضح عادل البلبيسي أنها خفيفة جدا، مثل ألم في الظهر والمفاصل، وارتفاع الحرارة، وتضخم في الغدد الليمفاوية، وظهور الطفح الجلدي الذي يبدأ في الوجه وينتقل إلى باقي الجسم.وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أنها تعمل مع شركائها على فهم أفضل لمدى انتشار مرض "جدري القرود" وأسبابه.وتابعت أنها تعمل مع البلدان المتضررة وغيرها لتوسيع نطاق مراقبة المرض للعثور على الأشخاص الذين قد يتأثرون ودعمهم، ولتقديم إرشادات حول كيفية إدارة المرض.وأشارت المنظمة إلى أنها تواصل عقد اجتماعات للخبراء والمجموعات الاستشارية التقنية (مثل اجتماع اليوم للمجموعة الاستشارية الإستراتيجية والتقنية حول الأخطار المعدية مع إمكانية انتشار الأوبئة والأوبئة [STAG-IH]) لتبادل المعلومات حول المرض واستراتيجيات الاستجابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/بايدن-عن-جدري-القرود-أمر-يدعو-للقلق-1062538875.html
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العالم العربي, أخبار الأردن

الصحة الأردنية: شفاء الإصابات بـ"جدري القرود" تلقائيا خلال أسبوعين

09:08 GMT 22.05.2022
© AP Photo / Firdia Lisnawatiعامل يطعم قرود المكاك خلال وقت التغذية في غابة سانجه للقردة، جزيرة بالي، إندونيسيا، 1 سبتمبر/ أيلول 2021
عامل يطعم قرود المكاك خلال وقت التغذية في غابة سانجه للقردة، جزيرة بالي، إندونيسيا، 1 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
عامل يطعم قرود المكاك خلال وقت التغذية في غابة سانجه للقردة، جزيرة بالي، إندونيسيا، 1 سبتمبر/ أيلول 2021
© AP Photo / Firdia Lisnawati
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قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، إن الخوف بين الناس ‏مرض "جدري القرود" غير مبرر، وإنه لا داعي للقلق والفزع منه.‏
وأوضح، اليوم الأحد، أن 70 بالمئة من الاصابات بهذا المرض تُشفى تلقائيا خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، كما أن نسبة الوفيات تتراوح ما بين 3-6 بالمئة، وفقا وكالة "عمون" الأردنية.
وردا على سؤال حول دخول المرض إلى الأردن، قال البلبيسي إنه "لا يمكن أن نمنع دخول أي فيروس إلى الأردن، ولا يجب علينا أن نقلق في حال سجلنا إصابات بهذا الفيروس".
وتابع مشددا أنه "من الصعب أن ينتقل "جدري القرود" من شخص إلى آخر، وأنه ينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر لمدة طويلة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
بايدن عن جدري القرود: أمر يدعو للقلق
08:45 GMT
وبيّن أن المرض "ينتقل من الحيوانات المصابة، مثل القرود والفئران والكلاب البرية، والسناجب، من خلال لمسها بشكل مباشر".
وعن أعراض المرض، أوضح عادل البلبيسي أنها خفيفة جدا، مثل ألم في الظهر والمفاصل، وارتفاع الحرارة، وتضخم في الغدد الليمفاوية، وظهور الطفح الجلدي الذي يبدأ في الوجه وينتقل إلى باقي الجسم.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أنها تعمل مع شركائها على فهم أفضل لمدى انتشار مرض "جدري القرود" وأسبابه.
وتابعت أنها تعمل مع البلدان المتضررة وغيرها لتوسيع نطاق مراقبة المرض للعثور على الأشخاص الذين قد يتأثرون ودعمهم، ولتقديم إرشادات حول كيفية إدارة المرض.
وأشارت المنظمة إلى أنها تواصل عقد اجتماعات للخبراء والمجموعات الاستشارية التقنية (مثل اجتماع اليوم للمجموعة الاستشارية الإستراتيجية والتقنية حول الأخطار المعدية مع إمكانية انتشار الأوبئة والأوبئة [STAG-IH]) لتبادل المعلومات حول المرض واستراتيجيات الاستجابة.
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