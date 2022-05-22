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الصومال.. الحكم على عناصر من حركة الشباب بالسجن 8 سنوات
الصومال.. الحكم على عناصر من حركة الشباب بالسجن 8 سنوات
أعلنت محكمة عسكرية صومالية، أمس السبت، الحكم على ثلاثة عناصر من حركة الشباب الإرهابية بالسجن 8 سنوات، في العاصمة مقديشو. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
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وأشارت المحكمة في بيان إلى أن "الحكم على المسلحين الثلاثة، وهم أسامة عبدي نور سعيد، وعبدالصمد عبدالله محمد وزكريا أحمد عبد الله، من حركة الشباب جاء بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في أرض الصومال وإثيوبيا"، وفقا لموقع "الصومال اليوم".وبحسب المحكمة: "جرى اعتقال المسلحين في مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وينحدرون من مدينة هرجيسا وبورما في أرض الصومال"، حيث تم تدريبهم باستخدام أنواع متعددة من الأسلحة وتلقوا تدريبات مكثفة.
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العالم, الصومال

الصومال.. الحكم على عناصر من حركة الشباب بالسجن 8 سنوات

08:50 GMT 22.05.2022
© Fotolia / WavebreakMediaMicroمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
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أعلنت محكمة عسكرية صومالية، أمس السبت، الحكم على ثلاثة عناصر من حركة الشباب الإرهابية بالسجن 8 سنوات، في العاصمة مقديشو.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أن "الحكم على المسلحين الثلاثة، وهم أسامة عبدي نور سعيد، وعبدالصمد عبدالله محمد وزكريا أحمد عبد الله، من حركة الشباب جاء بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في أرض الصومال وإثيوبيا"، وفقا لموقع "الصومال اليوم".
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وبحسب المحكمة: "جرى اعتقال المسلحين في مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وينحدرون من مدينة هرجيسا وبورما في أرض الصومال"، حيث تم تدريبهم باستخدام أنواع متعددة من الأسلحة وتلقوا تدريبات مكثفة.
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