https://arabic.sputniknews.com/20220522/الصومال-الحكم-على-عناصر-من-حركة-الشباب-بالسجن-8-سنوات--1062539463.html
الصومال.. الحكم على عناصر من حركة الشباب بالسجن 8 سنوات
الصومال.. الحكم على عناصر من حركة الشباب بالسجن 8 سنوات
أعلنت محكمة عسكرية صومالية، أمس السبت، الحكم على ثلاثة عناصر من حركة الشباب الإرهابية بالسجن 8 سنوات، في العاصمة مقديشو. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:50+0000
2022-05-22T08:50+0000
2022-05-22T08:50+0000
العالم
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102293/05/1022930573_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_627bc020ecc2bd14bd0360463697a91b.jpg
وأشارت المحكمة في بيان إلى أن "الحكم على المسلحين الثلاثة، وهم أسامة عبدي نور سعيد، وعبدالصمد عبدالله محمد وزكريا أحمد عبد الله، من حركة الشباب جاء بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في أرض الصومال وإثيوبيا"، وفقا لموقع "الصومال اليوم".وبحسب المحكمة: "جرى اعتقال المسلحين في مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وينحدرون من مدينة هرجيسا وبورما في أرض الصومال"، حيث تم تدريبهم باستخدام أنواع متعددة من الأسلحة وتلقوا تدريبات مكثفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/الرئيس-الصومالي-الجديد-يرحب-بقرار-بايدن-إعادة-نشر-القوات-الأميركية-في-البلاد-1062356423.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102293/05/1022930573_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ae96e6c67850ccae024e9c0ee077a66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصومال
الصومال.. الحكم على عناصر من حركة الشباب بالسجن 8 سنوات
تابعنا عبر
أعلنت محكمة عسكرية صومالية، أمس السبت، الحكم على ثلاثة عناصر من حركة الشباب الإرهابية بالسجن 8 سنوات، في العاصمة مقديشو.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أن "الحكم على المسلحين الثلاثة، وهم أسامة عبدي نور سعيد، وعبدالصمد عبدالله محمد وزكريا أحمد عبد الله، من حركة الشباب جاء بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في أرض الصومال وإثيوبيا"، وفقا لموقع "الصومال اليوم"
.
وبحسب المحكمة: "جرى اعتقال المسلحين في مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وينحدرون من مدينة هرجيسا وبورما في أرض الصومال"، حيث تم تدريبهم باستخدام أنواع متعددة من الأسلحة وتلقوا تدريبات مكثفة.