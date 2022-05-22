https://arabic.sputniknews.com/20220522/العراق-يعلن-مقتل-3-من-عناصر-داعش-في-ضربة-جوية--1062541661.html
العراق يعلن مقتل 3 من عناصر داعش في ضربة جوية
العراق يعلن مقتل 3 من عناصر داعش في ضربة جوية
أعلنت السلطات العراقية، مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال ضربة جوية ضمن قاطع محافظة صلاح الدين. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:44+0000
2022-05-22T09:44+0000
2022-05-22T09:44+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إنه: "استمرارا لنهجها في القصاص العادل من عصابات الشر، داعش الإرهابية، تواصل الأجهزة الأمنية بإشراف قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ واجباتها النوعية والاستباقية".وذكرت أنه "وفقا لمعلومات استخبارية من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وضمن قاطع عمليات صلاح الدين تم رصد مفرزة إرهابية تستقل عجلة نوع بيك أب".وأوضح البيان أنه تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات المؤكدة لينفذ ضربتين جويتين على هذه المفرزة في منطقة شمال بحيرة الثرثار قرب جسر السكريات، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر عصابات داعش (محظور في روسيا ودول أخرى).وأشار إلى أن طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل إرهابي ثالث، موضحا أنه تم التأكد من مقتل 3 عناصر إرهابية خلال هذه العملية.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحشد-الشعبي-العراقي-يعلن-إطلاق-عملية-أمنية-غرب-الموصل-1062534973.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يعلن مقتل 3 من عناصر داعش في ضربة جوية
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أعلنت السلطات العراقية، مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال ضربة جوية ضمن قاطع محافظة صلاح الدين.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال البيان إنه: "استمرارا لنهجها في القصاص العادل من عصابات الشر، داعش الإرهابية، تواصل الأجهزة الأمنية بإشراف قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ واجباتها النوعية والاستباقية".
وذكرت أنه "وفقا لمعلومات استخبارية من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وضمن قاطع عمليات صلاح الدين تم رصد مفرزة إرهابية تستقل عجلة نوع بيك أب".
وأوضح البيان أنه تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات المؤكدة لينفذ ضربتين جويتين على هذه المفرزة في منطقة شمال بحيرة الثرثار قرب جسر السكريات، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر عصابات داعش (محظور في روسيا ودول أخرى).
وأشار إلى أن طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل إرهابي ثالث، موضحا أنه تم التأكد من مقتل 3 عناصر إرهابية خلال هذه العملية.