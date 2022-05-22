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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220522/القوات-الأوكرانية-تطلق-أكثر-من-100-قذيفة-على-مناطق-سكنية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1062560778.html
القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 100 قذيفة على مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 100 قذيفة على مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أطلقت القوات الأوكرانية أكثر من 100 قذيفة على تسع مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 4 آخرين. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T16:47+0000
2022-05-22T16:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
العالم
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وقالت مصادر في قوات دونيتسك إنه "منذ بداية اليوم الحالي، أطلق العدو أكثر من مائة قذيفة ولغم من قاذفات صواريخ متعددة من منظومات صواريخ بي إم 21 غراد 122 ملم، ومدافع 152 ملم و122 ملم وقذائف هاون من عيار 120 ملم، أطلقت النيران على الجمهورية".هذا وتستمر، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الدفاع-الروسية-إبطال-مفعول-9255-جسما-متفجرا-في-دونباس-1062529052.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, العالم

القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 100 قذيفة على مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية

16:47 GMT 22.05.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مايو 2022
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أطلقت القوات الأوكرانية أكثر من 100 قذيفة على تسع مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 4 آخرين.
وقالت مصادر في قوات دونيتسك إنه "منذ بداية اليوم الحالي، أطلق العدو أكثر من مائة قذيفة ولغم من قاذفات صواريخ متعددة من منظومات صواريخ بي إم 21 غراد 122 ملم، ومدافع 152 ملم و122 ملم وقذائف هاون من عيار 120 ملم، أطلقت النيران على الجمهورية".

ونتيجة القصف قتل مدني وأصيب أربعة آخرون بجروح، بالإضافة إلى ذلك تضرر 18 مبنى سكنيا وبعض البنى التحتية في المدنية.

هذا وتستمر، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: إبطال مفعول 9255 جسما متفجرا في دونباس
أمس, 19:51 GMT
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:44 GMT
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