https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكاظمي-يؤكد-حرص-حكومته-على-تطوير-مرافق-الذكاء-الصناعي-1062553136.html
الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي
الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي ودعم البحوث العلمية المتعلقة بهذا المجال. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:43+0000
2022-05-22T13:43+0000
2022-05-22T13:43+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_b93a377d44683048d4e988d9d2307be4.jpg
جاء هذا في تصريحات للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية.واستقبل الكاظمي اليوم العالم العراقي البروفيسور ضياء الجميلي المختص في الذكاء الصناعي.وأشاد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء "بالإنجازات والمكانة العلمية التي حققها الجميلي على المستوى الدولي، والتي حظيت باهتمام كبير في الأوساط العلمية العالمية".وشدد رئيس الوزراء على اهتمام حكومته "بتطوير مرافق الذكاء الصناعي، ودعم البحوث العلمية الخاصة بهذا المجال".وأكد على أنه يحرص على "تشجيع حيازة العراق على قاعدة علمية ومادية لهذا التطوّر الحديث، وتنمية الملاكات العراقية المختصّة".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/العراق-يعلن-القبض-على-21-إرهابيا-في-4-محافظات-1062543196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_116:0:1484:1026_1920x0_80_0_0_03b22233c48625dc5462dc6231cf21fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي ودعم البحوث العلمية المتعلقة بهذا المجال.
جاء هذا في تصريحات للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
واستقبل الكاظمي اليوم العالم العراقي البروفيسور ضياء الجميلي المختص في الذكاء الصناعي.
وأشاد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء "بالإنجازات والمكانة العلمية التي حققها الجميلي على المستوى الدولي، والتي حظيت باهتمام كبير في الأوساط العلمية العالمية".
وشدد رئيس الوزراء على اهتمام حكومته "بتطوير مرافق الذكاء الصناعي، ودعم البحوث العلمية الخاصة بهذا المجال".
وأكد على أنه يحرص على "تشجيع حيازة العراق على قاعدة علمية ومادية لهذا التطوّر الحديث، وتنمية الملاكات العراقية المختصّة".