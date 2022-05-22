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https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكاظمي-يؤكد-حرص-حكومته-على-تطوير-مرافق-الذكاء-الصناعي-1062553136.html
الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي
الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي ودعم البحوث العلمية المتعلقة بهذا المجال. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:43+0000
2022-05-22T13:43+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية.واستقبل الكاظمي اليوم العالم العراقي البروفيسور ضياء الجميلي المختص في الذكاء الصناعي.وأشاد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء "بالإنجازات والمكانة العلمية التي حققها الجميلي على المستوى الدولي، والتي حظيت باهتمام كبير في الأوساط العلمية العالمية".وشدد رئيس الوزراء على اهتمام حكومته "بتطوير مرافق الذكاء الصناعي، ودعم البحوث العلمية الخاصة بهذا المجال".وأكد على أنه يحرص على "تشجيع حيازة العراق على قاعدة علمية ومادية لهذا التطوّر الحديث، وتنمية الملاكات العراقية المختصّة".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/العراق-يعلن-القبض-على-21-إرهابيا-في-4-محافظات-1062543196.html
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أخبار العراق اليوم

الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي

13:43 GMT 22.05.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حرص حكومته على تطوير مرافق الذكاء الصناعي ودعم البحوث العلمية المتعلقة بهذا المجال.
جاء هذا في تصريحات للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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واستقبل الكاظمي اليوم العالم العراقي البروفيسور ضياء الجميلي المختص في الذكاء الصناعي.
وأشاد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء "بالإنجازات والمكانة العلمية التي حققها الجميلي على المستوى الدولي، والتي حظيت باهتمام كبير في الأوساط العلمية العالمية".
وشدد رئيس الوزراء على اهتمام حكومته "بتطوير مرافق الذكاء الصناعي، ودعم البحوث العلمية الخاصة بهذا المجال".
وأكد على أنه يحرص على "تشجيع حيازة العراق على قاعدة علمية ومادية لهذا التطوّر الحديث، وتنمية الملاكات العراقية المختصّة".
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