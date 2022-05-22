https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكرملين-بوتين-سيشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الأوراسي-عبر-الفيديو-1062547170.html
الكرملين: بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو
الكرملين: بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد الأسبوع المقبل... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:03+0000
2022-05-22T12:03+0000
2022-05-22T12:03+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الكرملين
دميتري بيسكوف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104138/73/1041387314_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_879bfd4fe76df401f6a3d9da4c68564f.jpg
عندما سئل عما إذا كان بوتين سيشارك في منتدى بشكيك عبر الفيديو، أجاب بيسكوف بالإيجاب. قال "نعم".يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي دولي للتكامل يعمل منذ 1 يناير 2015. أعضاء الاتحاد هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يحاول--التخلص-من-الدولار-الأمريكي-في-التسويات-المتبادلة-1061177574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104138/73/1041387314_200:0:2800:1950_1920x0_80_0_0_9d10a1093b9f77725574ab2a89ee23ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين, دميتري بيسكوف
الكرملين: بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في بيشكيك عبر الفيديو.