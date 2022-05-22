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https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكرملين-بوتين-سيشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الأوراسي-عبر-الفيديو-1062547170.html
الكرملين: بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو
الكرملين: بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد الأسبوع المقبل... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:03+0000
2022-05-22T12:03+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الكرملين
دميتري بيسكوف
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عندما سئل عما إذا كان بوتين سيشارك في منتدى بشكيك عبر الفيديو، أجاب بيسكوف بالإيجاب. قال "نعم".يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي دولي للتكامل يعمل منذ 1 يناير 2015. أعضاء الاتحاد هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يحاول--التخلص-من-الدولار-الأمريكي-في-التسويات-المتبادلة-1061177574.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين, دميتري بيسكوف

الكرملين: بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي عبر الفيديو

12:03 GMT 22.05.2022
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اجتماع قمة الاتحاد الأوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في بيشكيك عبر الفيديو.
عندما سئل عما إذا كان بوتين سيشارك في منتدى بشكيك عبر الفيديو، أجاب بيسكوف بالإيجاب. قال "نعم".
يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي دولي للتكامل يعمل منذ 1 يناير 2015. أعضاء الاتحاد هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
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