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https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكونغو-الديمقراطية-9-قتلى-من-المتمردين-وقوات-الجيش-في-عملية-أمنية-1062553864.html
الكونغو الديمقراطية… 9 قتلى من المتمردين وقوات الجيش في عملية أمنية
الكونغو الديمقراطية… 9 قتلى من المتمردين وقوات الجيش في عملية أمنية
لقي عسكريان اثنان و7 من المتمردين الأوغنديين مصرعهم إثر عملية أمنية شنتها قوات الجيش في الكونغو الديمقراطية شرقي البلاد. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T14:04+0000
2022-05-22T14:04+0000
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القاهرة - سبوتنيك. أعلن موقع "راديو أوكابي" المحلي اليوم الأحد "مقتل سبعة من المتمردين الأوغنديين المنتمين لجماعة "التحالف من أجل الديمقراطية" في اشتباكات مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في قريتي "مابونو" و"باهاتسا" في قطاع "روينزوري" في إقليم "بيني" في "نور كيفو" (شرقي البلاد).ونقل عن الناطق باسم العمليات العسكرية المنطقة أنطوني موالوشي، أن تلك العملية أسفرت أيضا عن مقتل عسكريين اثنين فضلا عن ضبط 4 أسلحة من بينها رشاش و3 بنادق كلاشينكوف".وتابع أن "المزارعين الذين كانوا في حقولهم في منطقة الاشتباكات كانوا تحت حماية قوات الجيش"، وأشار موالوشي إلى أنه "في الوقت الحالي، سيطر الجيش على الأوضاع في المنطقة".وأعلنت قوات الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحييد 7 إرهابيين ومقتل 2 من أفرادها خلال تخطيط جماعة إرهابية للسيطرة على قريتين في إقليم "نور كيفو" شرقي البلاد.وفي 9 مايو الجاري، لقي 52 شخصا على الأقل مصرعهم وتم اختطاف 100 آخرين، في هجوم شنته جماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو" المسلحة على مجموعة من القرى في إقليم إيتوري، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.وفي الـ11 من أبريل/ نيسان الماضي، لقي نحو 20 شخصا مصرعهم في هجوم شنه متمردون أوغنديون، تابعون لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة، على قرية في إقليم إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/المتمردون-يقتلون-6-جنود-من-أفريقيا-الوسطى-1061737181.html
https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-مقتل-52-شخصا-في-هجوم-لجماعة-مسلحة-بإقليم-إيتوري-شمال-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1062005409.html
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الكونغو الديمقراطية… 9 قتلى من المتمردين وقوات الجيش في عملية أمنية

14:04 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / Griff Tapperضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016،
ضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / Griff Tapper
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لقي عسكريان اثنان و7 من المتمردين الأوغنديين مصرعهم إثر عملية أمنية شنتها قوات الجيش في الكونغو الديمقراطية شرقي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. أعلن موقع "راديو أوكابي" المحلي اليوم الأحد "مقتل سبعة من المتمردين الأوغنديين المنتمين لجماعة "التحالف من أجل الديمقراطية" في اشتباكات مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في قريتي "مابونو" و"باهاتسا" في قطاع "روينزوري" في إقليم "بيني" في "نور كيفو" (شرقي البلاد).
جيش أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
المتمردون يقتلون 6 جنود من أفريقيا الوسطى
29 أبريل, 13:21 GMT
ونقل عن الناطق باسم العمليات العسكرية المنطقة أنطوني موالوشي، أن تلك العملية أسفرت أيضا عن مقتل عسكريين اثنين فضلا عن ضبط 4 أسلحة من بينها رشاش و3 بنادق كلاشينكوف".
وتابع أن "المزارعين الذين كانوا في حقولهم في منطقة الاشتباكات كانوا تحت حماية قوات الجيش"، وأشار موالوشي إلى أنه "في الوقت الحالي، سيطر الجيش على الأوضاع في المنطقة".
وأعلنت قوات الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحييد 7 إرهابيين ومقتل 2 من أفرادها خلال تخطيط جماعة إرهابية للسيطرة على قريتين في إقليم "نور كيفو" شرقي البلاد.
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
إعلام: مقتل 52 شخصا في هجوم لجماعة مسلحة بإقليم إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية
8 مايو, 23:11 GMT
وفي 9 مايو الجاري، لقي 52 شخصا على الأقل مصرعهم وتم اختطاف 100 آخرين، في هجوم شنته جماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو" المسلحة على مجموعة من القرى في إقليم إيتوري، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي الـ11 من أبريل/ نيسان الماضي، لقي نحو 20 شخصا مصرعهم في هجوم شنه متمردون أوغنديون، تابعون لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة، على قرية في إقليم إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:42 GMT
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