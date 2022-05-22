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الكويتية خلود المطيري ترفض التطبيع في بطولة تايلند للمبارزة
الكويتية خلود المطيري ترفض التطبيع في بطولة تايلند للمبارزة
أعلنت لجنة البارالمبية الكويتية، اليوم الأحد، انسحاب لاعبة المنتخب الكويتي للمبارزة خلود المطيري من بطولة تايلند الدولية للمبارزة، وذلك رفضا لنتيجة القرعة التي... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T15:30+0000
2022-05-22T15:30+0000
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وقالت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانمإن "قرار انسحاب البطلة خلود المطيري جاء متسقاً مع المواقف الكويتية المشهودة سياسياً ورياضياً، وفي مختلف المجالات، والرافضة رفضا قاطعاً لكافة أوجه التطبيع مع الكيان الغاصب لأرضنا في فلسطين، وتضامنا مع كفاح الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره"، بحسب موقع "شهاب نيوز".وأشارت الغانم إلى أن "قرار الانسحاب لم يكن فرديا، بل جاء بموافقة ومباركة من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، واللجان الرياضية التابعة لها، وسيبقى أبطال الكويت المعاقون يسجلون المواقف المشرفة يوما بعد آخر".بدوره، أشاد رئيس الوفد دعيج الهاجري بمشاركة المنتخب الكويتي في بطولة تايلند الدولية للمبارزة، معتبرا أن هذه البطولة بمثابة تدريب مسبق لبطولة العالم للمبارزة للمعاقين والتي ستقام في فنلندا يوليو/تموز المقبل.
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العالم العربي, تايلند, أخبار الكويت اليوم, اسرائيل

الكويتية خلود المطيري ترفض التطبيع في بطولة تايلند للمبارزة

15:30 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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أعلنت لجنة البارالمبية الكويتية، اليوم الأحد، انسحاب لاعبة المنتخب الكويتي للمبارزة خلود المطيري من بطولة تايلند الدولية للمبارزة، وذلك رفضا لنتيجة القرعة التي وضعتها في مواجهة مع لاعبة اسرائيلية.
وقالت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانمإن "قرار انسحاب البطلة خلود المطيري جاء متسقاً مع المواقف الكويتية المشهودة سياسياً ورياضياً، وفي مختلف المجالات، والرافضة رفضا قاطعاً لكافة أوجه التطبيع مع الكيان الغاصب لأرضنا في فلسطين، وتضامنا مع كفاح الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره"، بحسب موقع "شهاب نيوز".
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وأشارت الغانم إلى أن "قرار الانسحاب لم يكن فرديا، بل جاء بموافقة ومباركة من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، واللجان الرياضية التابعة لها، وسيبقى أبطال الكويت المعاقون يسجلون المواقف المشرفة يوما بعد آخر".
بدوره، أشاد رئيس الوفد دعيج الهاجري بمشاركة المنتخب الكويتي في بطولة تايلند الدولية للمبارزة، معتبرا أن هذه البطولة بمثابة تدريب مسبق لبطولة العالم للمبارزة للمعاقين والتي ستقام في فنلندا يوليو/تموز المقبل.
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