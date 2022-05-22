https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكويتية-خلود-المطيري-ترفض-التطبيع-في-بطولة-تايلند-للمبارزة-1062558244.html
الكويتية خلود المطيري ترفض التطبيع في بطولة تايلند للمبارزة
الكويتية خلود المطيري ترفض التطبيع في بطولة تايلند للمبارزة
أعلنت لجنة البارالمبية الكويتية، اليوم الأحد، انسحاب لاعبة المنتخب الكويتي للمبارزة خلود المطيري من بطولة تايلند الدولية للمبارزة، وذلك رفضا لنتيجة القرعة التي... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T15:30+0000
2022-05-22T15:30+0000
2022-05-22T15:30+0000
العالم العربي
تايلند
أخبار الكويت اليوم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101530/53/1015305391_19:0:3482:1948_1920x0_80_0_0_ffa8305a80c5c9fd6ed9eb6d225efc56.jpg
وقالت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانمإن "قرار انسحاب البطلة خلود المطيري جاء متسقاً مع المواقف الكويتية المشهودة سياسياً ورياضياً، وفي مختلف المجالات، والرافضة رفضا قاطعاً لكافة أوجه التطبيع مع الكيان الغاصب لأرضنا في فلسطين، وتضامنا مع كفاح الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره"، بحسب موقع "شهاب نيوز".وأشارت الغانم إلى أن "قرار الانسحاب لم يكن فرديا، بل جاء بموافقة ومباركة من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، واللجان الرياضية التابعة لها، وسيبقى أبطال الكويت المعاقون يسجلون المواقف المشرفة يوما بعد آخر".بدوره، أشاد رئيس الوفد دعيج الهاجري بمشاركة المنتخب الكويتي في بطولة تايلند الدولية للمبارزة، معتبرا أن هذه البطولة بمثابة تدريب مسبق لبطولة العالم للمبارزة للمعاقين والتي ستقام في فنلندا يوليو/تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/تونسيون-يذكرون-الرئيس-بوعده-الانتخابي-ويطالبونه-بتجريم-التطبيع--1062406638.html
تايلند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101530/53/1015305391_452:0:3049:1948_1920x0_80_0_0_aa47694120bfe1f448c4d9b897dc3d2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تايلند, أخبار الكويت اليوم, اسرائيل
الكويتية خلود المطيري ترفض التطبيع في بطولة تايلند للمبارزة
تابعنا عبر
أعلنت لجنة البارالمبية الكويتية، اليوم الأحد، انسحاب لاعبة المنتخب الكويتي للمبارزة خلود المطيري من بطولة تايلند الدولية للمبارزة، وذلك رفضا لنتيجة القرعة التي وضعتها في مواجهة مع لاعبة اسرائيلية.
وقالت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانمإن "قرار انسحاب البطلة خلود المطيري جاء متسقاً مع المواقف الكويتية المشهودة سياسياً ورياضياً، وفي مختلف المجالات، والرافضة رفضا قاطعاً لكافة أوجه التطبيع مع الكيان الغاصب لأرضنا في فلسطين، وتضامنا مع كفاح الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره"، بحسب موقع "شهاب نيوز
".
وأشارت الغانم إلى أن "قرار الانسحاب لم يكن فرديا، بل جاء بموافقة ومباركة من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، واللجان الرياضية التابعة لها، وسيبقى أبطال الكويت المعاقون يسجلون المواقف المشرفة يوما بعد آخر".
بدوره، أشاد رئيس الوفد دعيج الهاجري بمشاركة المنتخب الكويتي في بطولة تايلند الدولية للمبارزة، معتبرا أن هذه البطولة بمثابة تدريب مسبق لبطولة العالم للمبارزة للمعاقين والتي ستقام في فنلندا يوليو/تموز المقبل.