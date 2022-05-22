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الكويت تصدر بيانا جديدا وتكشف حقيقة ظهور حالات إصابات بـ"جدري القرود"
الكويت تصدر بيانا جديدا وتكشف حقيقة ظهور حالات إصابات بـ"جدري القرود"
جددت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، التأكيد على خلو الكويت من أي حالات إصابة بمرض جدري القرود. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T18:01+0000
2022-05-22T18:01+0000
أخبار الكويت اليوم
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وطمأنت الوزارة، في بيان صحفي، المواطنين والمقيمين بأنها لم ترصد أي حالة مصابة بمرض جدري القرود في البلاد، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تطورات ومستجدات المرض عالميا، مع اتخاذها الاحتياطات الاحترازية اللازمة بشأنه، متمنية للجميع موفور الصحة والسّلامة.ونشرت منظمة الصحة العالمية، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.وأصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما.وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بلجيكا أصبحت أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري ضد فيروس جدري القردة، موضحة أن "السلطات الصحية البلجيكية قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون لعزل أنفسهم ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات".وأكدت 14 دولة حتى الآن تفشي المرض، وحذر الأطباء من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بالمملكة المتحدة.
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أخبار الكويت اليوم

الكويت تصدر بيانا جديدا وتكشف حقيقة ظهور حالات إصابات بـ"جدري القرود"

18:01 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat إحياء ذكرى عاشوراء في الكويت، بالرغم من تفشي فيروس كورونا في الكويت، 30 أغسطس 2020
 إحياء ذكرى عاشوراء في الكويت، بالرغم من تفشي فيروس كورونا في الكويت، 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
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جددت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، التأكيد على خلو الكويت من أي حالات إصابة بمرض جدري القرود.
وطمأنت الوزارة، في بيان صحفي، المواطنين والمقيمين بأنها لم ترصد أي حالة مصابة بمرض جدري القرود في البلاد، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تطورات ومستجدات المرض عالميا، مع اتخاذها الاحتياطات الاحترازية اللازمة بشأنه، متمنية للجميع موفور الصحة والسّلامة.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 70 حالة حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
وأصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بلجيكا أصبحت أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري ضد فيروس جدري القردة، موضحة أن "السلطات الصحية البلجيكية قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون لعزل أنفسهم ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات".
وأكدت 14 دولة حتى الآن تفشي المرض، وحذر الأطباء من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بالمملكة المتحدة.
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
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