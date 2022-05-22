https://arabic.sputniknews.com/20220522/المدعي-العام-في-طهران-يأمر-بالإسراع-في-تحديد-وتوقيف-منفذي-عملية-اغتيال-ضابط-الحرس-الثوري-صياد-خدائي-1062568760.html

المدعي العام في طهران يأمر بالإسراع في تحديد وتوقيف منفذي عملية اغتيال ضابط الحرس الثوري صياد خدائي

المدعي العام في طهران يأمر بالإسراع في تحديد وتوقيف منفذي عملية اغتيال ضابط الحرس الثوري صياد خدائي

أمر المدعي العام في إيران، علي صالحي، مساء اليوم الأحد، "بالإسراع في تحديد وتوقيف منفذي عملية اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي، والذي وصفها... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وأفادت وكالة فارس الإيرانية، أن "صالحي تفقد مكان الهجوم وأكد أنه أصدر الأوامر اللازمة لتحديد واعتقال منفذي الحادث الإرهابي"، مؤكدا أن "مرتكبي هذه الجريمة سيعاقبون بشدة".وأضاف صالحي: "في هذا الصدد صدرت أوامر خاصة بحضور فريق التحقيق في مسرح الجريمة، وبعد جمع الأدلة من قبل أفراد هذه المجموعة تم إجراء الفحوصات اللازمة بواسطة الطب الشرعي في مسرح الجريمة"، مشيرا إلى أنه "بحسب إفادات الشهود، فإن هذا الشهيد قُتل برصاص عناصر إرهابية بينما كان يستقل سيارته أمام باب منزله".وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، اغتيال شخصية عسكرية كبيرة في هجوم مسلح شنه شخصان في شارع مجاهدي الإسلام في العاصمة طهران.وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "أحد المدافعين عن الضريح تم اغتياله في هجوم مسلح شنه شخصان على دراجة نارية في شارع مجاهدي الإسلام في طهران".ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع ، قوله إن "الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة مساء اليوم في أحد الأزقة الجانبية لمجاهدي الإسلام"، مشيرا إلى أن "عملية الاغتيال تمت قرب منزل هذا الشهيد عندما كان على وشك دخول منزله وأن قوات الأمن تطارد المهاجمين".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، "اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران".وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف البيان أن "الضابط الشهيد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام، العقيد "حسن صياد خدايي" استشهد في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي، في إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدين إسلام" شرقي طهران".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد.وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وأضاف البيان: "حاولت الشبكة التي يقودها جهاز مخابرات الكيان الصهيوني سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والاختطاف وتقديم اعترافات كاذبة عبر شبكات التلفزيون المعارضة"، مشيرا إلى أن عناصر هذه الشبكة اعتقلوا من قبل الحرس الثوري ووزارة المخابرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/الخارجية-الإيرانية-تستنكر-اغتيال-ضابط-الحرس-الثوري-صياد-خدائي-وتتهم-عناصر-إرهابية-بتنفيذ-الهجوم-1062563790.html

https://arabic.sputniknews.com/20220522/قناة-عبرية-رسمية-اغتيال-خدائي-تصعيد-في-النشاط-الإسرائيلي-ضد-إيران-1062564039.html

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني