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المغرب يدخل معركة تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات
المغرب يدخل معركة تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات
يعاني المغرب اليوم من تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات خلال السنوات الأخيرة، والتي مردها وسائل التواصل الاجتماعي. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:50+0000
2022-05-22T12:50+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وبحسب "هسبريس"، تعد مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن كمية ضخمة من الإعلانات الممولة، والتي هدفها التسويق لأجهزة إلكترونية وتطبيقات متطورة تساعد الطلاب على الغش في الامتحانات، الأمر الذي من شأنه أن يخل بتكافؤ الفرص بين الممتحنين.وأشار عبد الصمد الدكالي، عضو الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة المتفشية، والحد من آثارها الخطيرة على مستوى الطلاب وأيضا على المستوى التعليمي.بدوره، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن المنصات الافتراضية باتت تتحدى القانون والقيم والمبادئ من خلال متاجرتها بكل شيء في سبيل البحث عن الكسب وتحقيق الربح بأي طريقة كانت وأسرع مدة ممكنة، حتى وإن كانت الطرق غير مشروعة ومخالفة للمبادئ والقيم.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الجزائر-لا-وجود-لأي-وساطة-مع-المغرب-1062520336.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

المغرب يدخل معركة تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات

12:50 GMT 22.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabatالرباط، المغرب
الرباط، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabat
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يعاني المغرب اليوم من تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات خلال السنوات الأخيرة، والتي مردها وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب "هسبريس"، تعد مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن كمية ضخمة من الإعلانات الممولة، والتي هدفها التسويق لأجهزة إلكترونية وتطبيقات متطورة تساعد الطلاب على الغش في الامتحانات، الأمر الذي من شأنه أن يخل بتكافؤ الفرص بين الممتحنين.
وأشار عبد الصمد الدكالي، عضو الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة المتفشية، والحد من آثارها الخطيرة على مستوى الطلاب وأيضا على المستوى التعليمي.
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بدوره، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن المنصات الافتراضية باتت تتحدى القانون والقيم والمبادئ من خلال متاجرتها بكل شيء في سبيل البحث عن الكسب وتحقيق الربح بأي طريقة كانت وأسرع مدة ممكنة، حتى وإن كانت الطرق غير مشروعة ومخالفة للمبادئ والقيم.
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