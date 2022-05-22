https://arabic.sputniknews.com/20220522/الموانئ-العراقية-تطلق-تحذيرا-بحريا-من-عاصفة-ترابية-تسبب-انعداما-في-الرؤية-1062545940.html
الموانئ العراقية تطلق تحذيرا بحريا من عاصفة ترابية تسبب انعداما في الرؤية
الموانئ العراقية تطلق تحذيرا بحريا من عاصفة ترابية تسبب انعداما في الرؤية
أطلقت الشركة العامة للموانئ العراقية تحذيرا بحريا من حدوث عاصفة ترابية قد تسبب انعداما في الرؤية في الأيام المقبلة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:39+0000
2022-05-22T11:39+0000
2022-05-22T11:39+0000
العالم العربي
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وجاء في البيان الصادر عن قسم الاتصالات والرصد البحري لدى الشركة العامة لموانئ العراق، تحذيرا بحريا من حدوث عواصف ترابية في اليومين المقبلين قد تسبب في بعض الأحيان انعداما في الرؤية.وبحسب البيان، فإن العاصفة الترابية تبدأ من يوم الاثنين الموافق لـ23 من مايو/أيار إلى يوم الثلاثاء 24 مايو/ أيار الجاري من عام 2022.وحذر البيان من تشكل عاصفة ترابية تبدأ من ظهيرة يوم الاثنين وتستمر إلى يوم الثلاثاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.وأشار البيان إلى أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من 15 إلى 40 كيلومترا في الساعة وقد تشتد وتصل في بعض الفترات إلى 55 كيلومترا في الساعة، بحسب "الفرات نيوز".ونوهت الموانئ العراقية إلى أن حالة البحر ستكون خفيف إلى معتدل الموج الذي يصل ارتفاعه من 2 إلى 5 قدم وقد يعلو أحيانا إلى 5 قدم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الموانئ العراقية تطلق تحذيرا بحريا من عاصفة ترابية تسبب انعداما في الرؤية
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أطلقت الشركة العامة للموانئ العراقية تحذيرا بحريا من حدوث عاصفة ترابية قد تسبب انعداما في الرؤية في الأيام المقبلة.
وجاء في البيان الصادر عن قسم الاتصالات والرصد البحري لدى الشركة العامة لموانئ العراق، تحذيرا بحريا من حدوث عواصف ترابية في اليومين المقبلين قد تسبب في بعض الأحيان انعداما في الرؤية.
وبحسب البيان، فإن العاصفة الترابية تبدأ من يوم الاثنين الموافق لـ23 من مايو/أيار إلى يوم الثلاثاء 24 مايو/ أيار الجاري من عام 2022.
وحذر البيان من تشكل عاصفة ترابية تبدأ من ظهيرة يوم الاثنين وتستمر إلى يوم الثلاثاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.
"مدى الرؤية يكون من 6 إلى 8 كيلومترا وفي العواصف الترابية أقل من 1 كيلومترا وقد تنعدم الرؤية أحيانا".
الشركة العامة للموانئ العراقية
وأشار البيان إلى أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من 15 إلى 40 كيلومترا في الساعة وقد تشتد وتصل في بعض الفترات إلى 55 كيلومترا في الساعة، بحسب "الفرات نيوز"
.
ونوهت الموانئ العراقية إلى أن حالة البحر ستكون خفيف إلى معتدل الموج الذي يصل ارتفاعه من 2 إلى 5 قدم وقد يعلو أحيانا إلى 5 قدم.