https://arabic.sputniknews.com/20220522/الوطنية-للصحافة-المصرية-ما-أشيع-عن-الصحفي-المنتحر-غير-صحيح-لم-يكن-مضطهدا-وترقياته-حصل-عليها-1062547017.html
"الوطنية للصحافة" المصرية: ما أشيع عن الصحفي المنتحر غير صحيح.. لم يكن مضطهدا وترقياته حصل عليها
"الوطنية للصحافة" المصرية: ما أشيع عن الصحفي المنتحر غير صحيح.. لم يكن مضطهدا وترقياته حصل عليها
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة المصرية أن كل ما أشيع عن اضطهاد الصحفي الراحل، عماد الفقي، والذي انتحر داخل مؤسسة الأهرام، غير صحيح. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:01+0000
2022-05-22T12:01+0000
2022-05-22T12:01+0000
صحيفة الأهرام المصرية
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ووفقا لبيان نشره موقع مصراوي، أوضحت الهيئة أنها شكلت لجنة للتحقيق فيما تم تداوله عن اضطهاد الزميل الصحفي بمؤسسة الأهرام، عماد الفقي، وعدم حصوله على حقوقه.ولفتت إلى أن اللجنة التي كانت تحت إشراف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، قد ضمت عناصر صحفية وإدارية ومالية.وأشارت إلى أن اللجنة قامت بـ"فحص جميع المستندات والأوراق الرسمية المعتمدة والواردة من مؤسسة الأهرام والخاصة بالفقي"، واستمعت إلى أقوال المسئولين في المؤسسة.وأثبت بيان الهيئة أن الصحفي الراحل قد حصل كذلك على ترقياته كاملة مثل زملائه، مشيرا إلى أن "آخر ترقية حصل عليها الراحل هي نائب مدير تحرير عام 2012، وفقاً لما هو ثابت من ملف خدمته".يشار إلى أن الصحفي عماد الفقي كان قد لقي مصرعه، الخميس 28 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن رمى بنفسه من شرفة مكتبه في مؤسسة الأهرام الحكومية المصرية، فيما ردد عدد من زملائه أن انتحاره كان بسبب اضطهاده داخل المؤسسة والتضييق عليه ماليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/وفاة-الكاتب-الصحفي-المصري-جلال-دويدار-رئيس-تحرير-الأخبار-الأسبق-1058812395.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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صحيفة الأهرام المصرية, أخبار مصر الآن
"الوطنية للصحافة" المصرية: ما أشيع عن الصحفي المنتحر غير صحيح.. لم يكن مضطهدا وترقياته حصل عليها
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أكدت الهيئة الوطنية للصحافة المصرية أن كل ما أشيع عن اضطهاد الصحفي الراحل، عماد الفقي، والذي انتحر داخل مؤسسة الأهرام، غير صحيح.
ووفقا لبيان نشره موقع مصراوي
، أوضحت الهيئة أنها شكلت لجنة للتحقيق فيما تم تداوله عن اضطهاد الزميل الصحفي بمؤسسة الأهرام، عماد الفقي، وعدم حصوله على حقوقه.
ولفتت إلى أن اللجنة التي كانت تحت إشراف نائب
رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، قد ضمت عناصر صحفية وإدارية ومالية.
وأشارت إلى أن اللجنة قامت بـ"فحص جميع المستندات والأوراق الرسمية المعتمدة والواردة من مؤسسة الأهرام والخاصة بالفقي"، واستمعت إلى أقوال المسئولين في المؤسسة.
ووفقا للبيان انتهت اللجنة إلى أن كل ما أثير حول الواقعة غير صحيح، مؤكدة أن الزميل كان قد حصل على "الحوافز السنوية كاملة، دون أية خصومات على مدار السنوات الأربع الأخيرة"، مدللة بأن آخر حافز حصل عليه كان في فبراير/ شباط من العام الجاري 2022 .
وأثبت بيان الهيئة أن الصحفي الراحل قد حصل كذلك على ترقياته كاملة مثل زملائه، مشيرا إلى أن "آخر ترقية حصل عليها الراحل هي نائب مدير تحرير عام 2012، وفقاً لما هو ثابت من ملف خدمته".
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة قد أجرت التحقيق لـ "بيان الحقيقة للأسرة الصحفية والرأي العام ورداً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات".
يشار إلى أن الصحفي عماد الفقي كان قد لقي مصرعه، الخميس 28 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن رمى بنفسه من شرفة مكتبه في مؤسسة الأهرام الحكومية المصرية، فيما ردد عدد من زملائه أن انتحاره كان بسبب اضطهاده داخل المؤسسة والتضييق عليه ماليا.