https://arabic.sputniknews.com/20220522/الوفد-الروسي-محاولة-الدول-لتسييس-المنتدى-التجاري-أبيك-لم-تسمح-باعتماد-بيان-ختامي-1062535243.html
الوفد الروسي: محاولة الدول لتسييس المنتدى التجاري "أبيك" لم تسمح باعتماد بيان ختامي
الوفد الروسي: محاولة الدول لتسييس المنتدى التجاري "أبيك" لم تسمح باعتماد بيان ختامي
قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إن محاولة بعض الدول لتسييس منتدى وزراء التجارة لدول التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لم تسمح باعتماد... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T06:52+0000
2022-05-22T06:52+0000
2022-05-22T06:52+0000
اقتصاد
روسيا
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وأضاف: "نقدر تقديرا عاليا جهود تايلاند للتوصل إلى توافق في الآراء وضمان التوازن بين المواقف المختلفة. وبرهنت تايلند، بوصفها بلدا مضيفا، على روح عالية من التعاون. من المهم أنه تم الاتفاق على 23 نقطة من أصل 24. وهذا يعني أن "الأبيك" لا يزال قادرا على المضي قدما في جدول الأعمال الاقتصادي ".وتابغ: "في المستقبل، يجب أن نركز على إيجاد أرضية مشتركة، وليس على إثارة الخلافات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تظل بها "أبيك" آلية موثوقة وفعالة من أجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المستدامة والمزدهرة".وقال أحد المشاركين في منتدى الابيك في بانكوك للصحفيين إن تايلاند وروسيا ومعظم وفود الابيك حاولت الاتفاق على نص البيان الختامي حتى اللحظة الاخيرة.وأضاف: "تم الاتفاق على 23 من أصل 24 فقرة من الوثيقة الختامية، والتي تتعلق بجدول الأعمال الاقتصادي والتجاري. لكن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا لم تؤيد اقتراح روسيا والصين لمواصلة التعاون بشأن جدول أعمال الأبيك".وتابع: "يؤكد الوفد الروسي أن البيان الختامي لوزراء التجارة في "الابيك" لم يعتمد، ومع ذلك، نلاحظ أن المنتدى الأخير يمكن اعتباره ناجحا، يرجع ذلك إلى حقيقة أن تايلاند تمكنت من ضمان جودة جدول الأعمال".عقد اجتماع وزراء التجارة "أبيك" في بانكوك، وترأس الوفد الروسي وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف.
https://arabic.sputniknews.com/20210714/البيت-الأبيض-يعلن-مشاركة-بايدن-في-اجتماع-منظمة-أبيك-الاستثنائي-1049573478.html
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اقتصاد, روسيا
الوفد الروسي: محاولة الدول لتسييس المنتدى التجاري "أبيك" لم تسمح باعتماد بيان ختامي
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قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إن محاولة بعض الدول لتسييس منتدى وزراء التجارة لدول التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لم تسمح باعتماد بيان ختامي للاجتماع.
وأضاف: "نقدر تقديرا عاليا جهود تايلاند للتوصل إلى توافق في الآراء وضمان التوازن بين المواقف المختلفة. وبرهنت تايلند، بوصفها بلدا مضيفا، على روح عالية من التعاون. من المهم أنه تم الاتفاق على 23 نقطة من أصل 24. وهذا يعني أن "الأبيك" لا يزال قادرا على المضي قدما في جدول الأعمال الاقتصادي ".
وتابغ: "في المستقبل، يجب أن نركز على إيجاد أرضية مشتركة، وليس على إثارة الخلافات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تظل بها "أبيك" آلية موثوقة وفعالة من أجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المستدامة والمزدهرة".
وقال أحد المشاركين في منتدى الابيك في بانكوك للصحفيين إن تايلاند وروسيا ومعظم وفود الابيك حاولت الاتفاق على نص البيان الختامي حتى اللحظة الاخيرة.
وأضاف: "تم الاتفاق على 23 من أصل 24 فقرة من الوثيقة الختامية، والتي تتعلق بجدول الأعمال الاقتصادي والتجاري. لكن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا لم تؤيد اقتراح روسيا والصين لمواصلة التعاون بشأن جدول أعمال الأبيك".
وتابع: "يؤكد الوفد الروسي أن البيان الختامي لوزراء التجارة في "الابيك" لم يعتمد، ومع ذلك، نلاحظ أن المنتدى الأخير يمكن اعتباره ناجحا، يرجع ذلك إلى حقيقة أن تايلاند تمكنت من ضمان جودة جدول الأعمال".
عقد اجتماع وزراء التجارة "أبيك" في بانكوك، وترأس الوفد الروسي وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف.