https://arabic.sputniknews.com/20220522/الولايات-المتحدة-تستبعد-تايوان-من-المبادرة-الاقتصادية-لمنطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ--1062541255.html
الولايات المتحدة تستبعد تايوان من المبادرة الاقتصادية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
الولايات المتحدة تستبعد تايوان من المبادرة الاقتصادية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن تايوان لن تكون جزءا من المبادرة الاقتصادية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي ستطلقها... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T09:41+0000
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وبحسب وكالة الأنباء "kyodo news" اليابانية، فإن إمكانية أن تصبح تايوان عضوا في المبادرة الاقتصادية "IPEF"، أمر من شأنه أن يزعج الصين التي تعتبر الجزيرة ملكا لها.وكانت الولايات المتحدة قد حثت منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء، على دعوة تايوان لاجتماعها السنوي المقرر الأسبوع المقبل، على الرغم من معارضة الصين، معتبرة أن جائحة كوفيد 19 تتطلب تعاونا دوليا.في حين كانت الصين قد منعت تايوان من حضور جمعية الصحة العالمية كمراقب في عام 2016، التي تعتبر الجزيرة مقاطعة منشقة. وجاء الحظر بعد أن رفضت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، الاعتراف بأن الجزيرة جزء من "صين واحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الخارجية-الصينية-تحتج-بقوة-على-بيان-دول-مجموعة-السبع-بشأن-تايوان-وشينجيان-1062287463.html
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العالم, الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تستبعد تايوان من المبادرة الاقتصادية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
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قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن تايوان لن تكون جزءا من المبادرة الاقتصادية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي ستطلقها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين المقبل كأداة رئيسية للمشاركة الإقليمية.
وبحسب وكالة الأنباء "kyodo news
" اليابانية، فإن إمكانية أن تصبح تايوان عضوا في المبادرة الاقتصادية "IPEF"، أمر من شأنه أن يزعج الصين التي تعتبر الجزيرة ملكا لها.
وكانت الولايات المتحدة قد حثت منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
يوم الأربعاء، على دعوة تايوان لاجتماعها السنوي المقرر الأسبوع المقبل، على الرغم من معارضة الصين، معتبرة أن جائحة كوفيد 19 تتطلب تعاونا دوليا.
في حين كانت الصين قد منعت تايوان من حضور جمعية الصحة العالمية كمراقب في عام 2016، التي تعتبر الجزيرة مقاطعة منشقة. وجاء الحظر بعد أن رفضت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، الاعتراف بأن الجزيرة جزء من "صين واحدة".