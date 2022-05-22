https://arabic.sputniknews.com/20220522/اليابان-تعتزم-تخفيف-قيود-دخول-البلاد-المفروضة-بسبب-كوفيد-19-1062534237.html

اليابان تعتزم تخفيف قيود دخول البلاد المفروضة بسبب كوفيد-19

اليابان تعتزم تخفيف قيود دخول البلاد المفروضة بسبب كوفيد-19

قالت الحكومة اليابانية إنها ستخفف إجراءات الحجر الصحي المفروضة بسبب كوفيد-19 بدءا من الشهر القادم، وستزيد العدد الأقصى لمن يسمح بدخولهم البلاد من 10 آلاف شخص... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T04:32+0000

2022-05-22T04:32+0000

2022-05-22T04:32+0000

اليابان

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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، أمس السبت، أن الحكومة كشفت أنه عند تخفيف الإجراءات ستقسم الدول والمناطق إلى ثلاث مجموعات، استنادا إلى عوامل الخطر مثل معدلات النتائج الإيجابية للفحوص التي أجريت مؤخرا عند الوصول.أما الأشخاص من المجموعة الثانية من المناطق ذات الخطورة المتوسطة فسيتم إعفاؤهم من فحوصات الفيروس والحجر الصحي الذاتي في حال كانوا حاصلين على ثلاث جرعات من اللقاح ضد الفيروس.أما من لم يحصل على الجرعة الثالثة فسيطلب منهم إجراء فحص وعزل أنفسهم ثلاثة أيام على الأقل في المنزل.وبالنسبة للأشخاص في المجموعة الثالثة القادمين من مناطق ذات خطورة عالية فإن فحص الفيروس لا يزال ضروريا. وسيطلب منهم حجر أنفسهم في المنزل لمدة ثلاثة أيام على الأقل حتى لو كانوا حاصلين على الجرعة الثالثة من اللقاح.أما الأشخاص غير الحاصلين على الجرعة الثالثة فسيطلب منهم البقاء في منشآت مخصصة لمدة 3 أيام.

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اليابان