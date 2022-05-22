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https://arabic.sputniknews.com/20220522/اليابان-محطة-فوكوشيما-للطاقة-النووية-لم-تتأثر-بزلزال-اليوم-1062537471.html
اليابان: محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم تتأثر بزلزال اليوم
اليابان: محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم تتأثر بزلزال اليوم
أعلنت السلطات اليابانية أن محطة فوكوشيما للطاقة النووية تم فحصها بعد الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم وتبين أنها لم تتأثر به. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T07:48+0000
2022-05-22T07:48+0000
اليابان
محطة نووية
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وحسب وكالة كيودو اليابانية أكدت السلطات المختصة أن محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية اليابانية لم تتأثر بالزلزال الذي وقع قبالة سواحل محافظة إيباراكي اليابانية يوم الأحد.وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) إنها قامت بفحص محطة فوكوشيما دايتشي، التي تم إغلاق وحدات المفاعلات الست بها بشكل دائم، اليوم الأحد، مؤكدة أن الوحدتين الأولى والثانية لم تتأثرا.في غضون ذلك، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) قوة الزلزال بـ 5.4، قائلة إنه حدث على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) قبالة سواحل اليابان، جنوب شرق إيواكي، محافظة فوكوشيما.وقالت كيودو إن السكان شعروا بالزلزال في محافظتي فوكوشيما وإيباراكي، ولم ترد تقارير عن اضرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/زلزال-اليابان-يعيد-المخاوف-بشأن-المحطات-النووية-في-البلاد-1060005039.html
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اليابان, محطة نووية

اليابان: محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم تتأثر بزلزال اليوم

07:48 GMT 22.05.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeauزلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب مياغي بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeau
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أعلنت السلطات اليابانية أن محطة فوكوشيما للطاقة النووية تم فحصها بعد الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم وتبين أنها لم تتأثر به.
وحسب وكالة كيودو اليابانية أكدت السلطات المختصة أن محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية اليابانية لم تتأثر بالزلزال الذي وقع قبالة سواحل محافظة إيباراكي اليابانية يوم الأحد.
محطة فوكوشيما النووية اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
زلزال اليابان يعيد المخاوف بشأن المحطات النووية في البلاد
17 مارس, 07:18 GMT
وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) إنها قامت بفحص محطة فوكوشيما دايتشي، التي تم إغلاق وحدات المفاعلات الست بها بشكل دائم، اليوم الأحد، مؤكدة أن الوحدتين الأولى والثانية لم تتأثرا.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب ساحل شمال شرق اليابان في حوالي الساعة 03:24 بتوقيت جرينتش، لافتة إلى أنه وقع على عمق 30 كيلومترا، ولم يكن هناك خطر حدوث تسونامي.

في غضون ذلك، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) قوة الزلزال بـ 5.4، قائلة إنه حدث على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) قبالة سواحل اليابان، جنوب شرق إيواكي، محافظة فوكوشيما.
وقالت كيودو إن السكان شعروا بالزلزال في محافظتي فوكوشيما وإيباراكي، ولم ترد تقارير عن اضرار.
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Жители села Варваровка Луганской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
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