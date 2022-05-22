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https://arabic.sputniknews.com/20220522/اليونان-ترصد-أول-إصابة-محتملة-بجدري-القردة-1062533692.html
اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة
اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة
أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، أمس السبت، عن رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح إنجليزي. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T01:15+0000
2022-05-22T01:32+0000
اليونان
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وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنجليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة. مضيفة أن التحاليل المخبرية ستبين، الاثنين، ما إذا كان الأمر يتعلق بجدري القردة.وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.ويعرف جدري القرود بأنه فيروس موجود عادة في وسط وغرب إفريقيا ويمكن أن ينتقل عن طريق التلامس والتعرض للقطرات عبر الزفير، وتبدأ الأعراض بارتفاع حرارة الجسم، والصداع، وألم عضلات الجسم، وألم الظهر، وقشعريرة، وبعد مرور 3 أيام من الإصابة يظهر طفح جلدي في أماكن متفرقة من الجسم.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصحة-السعودية-تدعو-لارتداء-الكمامة-وتعقيم-اليدين-للوقاية-من-جدري-القردة-1062532260.html
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اليونان

اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة

01:15 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 01:32 GMT 22.05.2022)
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، أمس السبت، عن رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح إنجليزي.
وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنجليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة. مضيفة أن التحاليل المخبرية ستبين، الاثنين، ما إذا كان الأمر يتعلق بجدري القردة.
وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
الصحة السعودية تدعو لارتداء الكمامة وتعقيم اليدين للوقاية من "جدري القردة"
أمس, 21:30 GMT
ويعرف جدري القرود بأنه فيروس موجود عادة في وسط وغرب إفريقيا ويمكن أن ينتقل عن طريق التلامس والتعرض للقطرات عبر الزفير، وتبدأ الأعراض بارتفاع حرارة الجسم، والصداع، وألم عضلات الجسم، وألم الظهر، وقشعريرة، وبعد مرور 3 أيام من الإصابة يظهر طفح جلدي في أماكن متفرقة من الجسم.
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