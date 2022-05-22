https://arabic.sputniknews.com/20220522/بايدن-عن-جدري-القرود-أمر-يدعو-للقلق-1062538875.html
بايدن عن جدري القرود: أمر يدعو للقلق
بايدن عن جدري القرود: أمر يدعو للقلق
عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه اليوم الأحد من الإصابات الأخيرة بجدري القرود في أوروبا الولايات المتحدة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T08:45+0000
2022-05-22T08:45+0000
2022-05-22T08:45+0000
الرئيس الأمريكي
أمراض
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وفي أول تعليقات علنية له بشأن المرض، قال الرئيس الأمريكي إن هذا أمر "يدعو للقلق"، مضيفا أنه: "مصدر قلق لأنه إذا انتشر سيكون له عواقب".وسئل الرئيس عن مرض جدري القرود بينما كان يتحدث للصحفيين في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية، حيث زار القوات قبل أن يقلع إلى اليابان لمواصلة رحلته الأولى لآسيا كرئيس للولايات المتحدة، بحسب "أسوشيتدبرس".يأتي ذلك بعد رصد عشرات الإصابات في عدد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا والبرتغال.ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة ، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأميركا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/بايدن-لست-قلقا-من-تجارب-بيونغ-يانغ-النووية-ومستعدون-لأي-شيء-1062535518.html
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الرئيس الأمريكي, أمراض
بايدن عن جدري القرود: أمر يدعو للقلق
تابعنا عبر
عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه اليوم الأحد من الإصابات الأخيرة بجدري القرود في أوروبا الولايات المتحدة.
وفي أول تعليقات علنية له بشأن المرض، قال الرئيس الأمريكي إن هذا أمر "يدعو للقلق"، مضيفا أنه: "مصدر قلق لأنه إذا انتشر سيكون له عواقب".
وسئل الرئيس عن مرض جدري القرود
بينما كان يتحدث للصحفيين في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية، حيث زار القوات قبل أن يقلع إلى اليابان لمواصلة رحلته الأولى لآسيا كرئيس للولايات المتحدة، بحسب "أسوشيتدبرس".
يأتي ذلك بعد رصد عشرات الإصابات في عدد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا والبرتغال.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة ، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأميركا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.