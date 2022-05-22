https://arabic.sputniknews.com/20220522/بايدن-يوقع-على-أكبر-حزمة-من-المساعدات-لأوكرانيا-بيدرسون-يزور-سوريا-ويلتقي-المقداد-1062552596.html

بايدن يوقع على أكبر حزمة من المساعدات لأوكرانيا.. بيدرسون يزور سوريا ويلتقي المقداد

بايدن يوقع على أكبر حزمة من المساعدات لأوكرانيا.. بيدرسون يزور سوريا ويلتقي المقداد

الرئيس الأمريكي يوقع قانونا بحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، والمبعوث الأممي لسوريا يزور دمشق ويلتقي وزير الخارجية السوري، والجزائر تنفي... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T13:36+0000

2022-05-22T13:36+0000

2022-05-22T13:36+0000

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عالم سبوتنيك

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بايدن يوقع على أكبر حزمة من المساعدات لأوكرانيا.. بيدرسون يزور سوريا ويلتقي المقداد بايدن يوقع على أكبر حزمة من المساعدات لأوكرانيا.. بيدرسون يزور سوريا ويلتقي المقداد

الرئيس الأمريكي يوقع قانونا بحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولارأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 6 مراكز قيادة و39 نقطة تجمع للقوات الأوكرانية ومقتل 210 من القوميين الأوكرانيين خلال ال 24 ساعة الماضية.وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان، إن "صواريخ جوية عالية الدقة استهدفت 3 مراكز قيادة و13 نقطة تجمع للقوات الأوكرانية و4 مستودعات ذخيرة بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيركوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية".إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع قانونا بصرف 40 مليار دولار لضمان إمدادات ثابتة من الأسلحة والدعم الاقتصادي لأوكرانيا.ويتضمن القانون، الذي سيحول الدعم لأوكرانيا على مدى الأشهر الخمسة المقبلة، حوالي 6 مليارات دولار في الميزانية للمركبات المدرعة والدفاعات الجوية الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية .وأشار إلى أن الدعم الذي كان يقدم لأوكرانيا كان يقدر ببضع مئات من الملايين، أما الآن فارتفع إلى ثلاثة وثلاثين مليار دولار وهو ما يمثل نصف الإنفاق الروسي العسكري.ولفت إلى أن رغبة أمريكا في انضمام السويد وفنلندا رغم أنه سيضر بأوروبا ولن يحقق جديدا عسكريا للناتو، فإنه رغبة في الضغط والمضايقة لروسيا حتى لا تشعر موسكو أنها حققت نصرا عسكريًا.المبعوث الأممي لسوريا يزور دمشق ويلتقي وزير الخارجيةيزور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، العاصمة دمشق، اليوم الأحد، في إطار التنسيق للجولة الثامنة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر سورية، إن بيدرسون سيعقد، اجتماعا تمهيديا مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد.من جهتها ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون، كلّاً من الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، كما سيجري لقاءات مع أعضاء لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة عن وفد "المجتمع المدني".ولفت إلى أن ذلك يدلل على أن دمشق دائما مع ما فيه مصلحة الشعب السوري.الجزائر تنفي وجود أي وساطة لإنهاء الخلافات مع المغربأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عدم وجود أي وساطة بين بلاده والمغرب، ويقول إن المتسبب في قطع العلاقات عليه تحمل المسؤولية.وأشار لعمامرة إلى أن العلاقات بين الجزائر والمغرب أمر "لا يحتمل الوساطات"، وأن قرار قطع العلاقات مع المغرب تم بناء على أسباب قوية.وأوضح أن "المغرب هو من أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء، نحن نُحمّل المغرب المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه العلاقات"، بحسب موقع "الجزائر الآن".جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية، أفادت بأن السعودية تقود وساطة للصلح بين المغرب والجزائر، بعد احتدام العلاقات بينهما مؤخرا.وأشار مطاوي إلى أن هناك شروطا كثيرة للوساطة بين البلدين منها ملف الصحراء، واتهامات الجزائر للمغرب بتهريب كميات كبيرة من المخدرات، فضلا عن انتقاد الجزائر للتقارب المغربي الإسرائيلي، إضافة إلى تدخل المغرب في منطقة القبائل وحديث المغرب في الأمم المتحدة عن هذه القضية.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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