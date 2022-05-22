https://arabic.sputniknews.com/20220522/برلين-تفكر-في-القضاء-على-شبكة-توزيع-الغاز-في-البلاد-1062553309.html
برلين تفكر في القضاء على شبكة توزيع الغاز في البلاد
برلين تفكر في القضاء على شبكة توزيع الغاز في البلاد
تخطط السلطات الألمانية للقضاء على شبكة توزيع الغاز في البلاد كجزء من مشروع إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة الصديقة للبيئة. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T13:54+0000
2022-05-22T13:54+0000
2022-05-22T13:54+0000
العالم
اقتصاد
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وفقا لتقرير صحيفة "فيلت أم سونتاج"، قال وزير الدولة الألماني باتريك غريتشن: "بالطبع، بحلول عام 2045 لن يكون هناك غاز في الشبكات". كما وصف وزير الدولة الخطة الأولية لاستخدام الشبكات لنقل الهيدروجين الأخضر بأنها حلم.ومع ذلك، انتقد الكثيرون في ألمانيا مثل هذا الاقتراح. على وجه الخصوص، اعتبر رئيس رابطة المؤسسات البلدية إنجبرت ليبينغ الفكرة غير العملية، لأنها ستقلل من قيمة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.ووصفت كيرستين أندريا، مديرة الرابطة الفيدرالية لمؤسسات الطاقة وإمدادات المياه، هذه الخطط بأنها تأتي بنتائج عكسية، مشيرة إلى أن شبكات توزيع الغاز هي جزء من نظام الطاقة المستقبلي في ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/سفير-موسكو-لدى-برلين-التخلي-عن-الغاز-الروسي-له-تأثير-كبير-على-المستهلك-الألماني-1062132730.html
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العالم, اقتصاد
برلين تفكر في القضاء على شبكة توزيع الغاز في البلاد
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تخطط السلطات الألمانية للقضاء على شبكة توزيع الغاز في البلاد كجزء من مشروع إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة الصديقة للبيئة.
وفقا لتقرير صحيفة "فيلت أم سونتاج"
، قال وزير الدولة الألماني باتريك غريتشن: "بالطبع، بحلول عام 2045 لن يكون هناك غاز في الشبكات". كما وصف وزير الدولة الخطة الأولية لاستخدام الشبكات لنقل الهيدروجين الأخضر بأنها حلم.
ومع ذلك، انتقد الكثيرون في ألمانيا مثل هذا الاقتراح. على وجه الخصوص، اعتبر رئيس رابطة المؤسسات البلدية إنجبرت ليبينغ الفكرة غير العملية، لأنها ستقلل من قيمة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ووصفت كيرستين أندريا، مديرة الرابطة الفيدرالية لمؤسسات الطاقة وإمدادات المياه، هذه الخطط بأنها تأتي بنتائج عكسية، مشيرة إلى أن شبكات توزيع الغاز هي جزء من نظام الطاقة المستقبلي في ألمانيا.