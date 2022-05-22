https://arabic.sputniknews.com/20220522/بروكسل-تحضر-لاجتماع-بين-علييف-وباشينيان-1062537825.html
بروكسل تحضر لاجتماع بين علييف وباشينيان
بروكسل تحضر لاجتماع بين علييف وباشينيان
تحضر العاصمة البلجيكية بروكسل لاجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T07:58+0000
2022-05-22T07:58+0000
2022-05-22T07:58+0000
العالم
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ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المقرر اليوم الأحد 22 مايو رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي تشارلز ميشيل مع إلهام علييف ونيكول باشينيان بشكل فردي.عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل في 6 أبريل 2022.وفي سياق التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، تم الاتفاق على إصدار تعليمات إلى وزراء الخارجية بإعداد معاهدة سلام في المستقبل تسوى فيها جميع المسائل الضرورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/باشينيان-لا-يمكن-تنفيذ-أجندة-السلام-مع-باكو-من-جانب-واحد--1062482146.html
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العالم
بروكسل تحضر لاجتماع بين علييف وباشينيان
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تحضر العاصمة البلجيكية بروكسل لاجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المقرر اليوم الأحد 22 مايو رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي تشارلز ميشيل مع إلهام علييف ونيكول باشينيان بشكل فردي.
عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل في 6 أبريل 2022.
وفي سياق التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، تم الاتفاق على إصدار تعليمات إلى وزراء الخارجية بإعداد معاهدة سلام في المستقبل تسوى فيها جميع المسائل الضرورية.