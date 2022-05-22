https://arabic.sputniknews.com/20220522/بوريل-استنفدت-المخزونات-العسكرية-للاتحاد-الأوروبي-بسبب-مساعدة-أوكرانيا-1062567537.html
بوريل: استنفدت المخزونات العسكرية للاتحاد الأوروبي بسبب مساعدة أوكرانيا
بوريل: استنفدت المخزونات العسكرية للاتحاد الأوروبي بسبب مساعدة أوكرانيا
حذر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، من أن الاحتياطيات العسكرية للاتحاد الأوروبي قد استنفدت، وأحد الأسباب الرئيسية هو... 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T20:23+0000
2022-05-22T20:23+0000
2022-05-22T20:34+0000
العالم
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال بوريل في مقال نشر اليوم إن الاحتياطيات العسكرية التباعة للاتحاد الأوروبي قد استنفذت نتيجة دعم دول الاتحاد لنظام كييف في ظل أزمة مالية تعاني منها الدول الأوروبية.وأضاف بوريل أنه من بين الأسباب الأخرى التي أثرت على تخفيض الموارد العسكرية للاتحاد الأوروبي، تخفيض الميزانيات العسكرية لدول الاتحاد وعدم التمويل بسبب سياسات التقشف.وأشار بوريل إلى أن الإنفاق الدفاعي لأعضاء الاتحاد الأوروبي بدأ في الانخفاض منذ بداية أزمة عام 2008، ووصل إلى الحد الأدنى في عام 2014، ووصل الآن فقط إلى مستوى ما قبل الأزمة.واختتم بوريل قائلا: "من المهم للغاية أنهم (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) لا ينفقوا فقط أكثر (على الدفاع)، ولكن أيضا التوحد لمنع المزيد من التجزئة" بين أعضاء الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/بوريل-يجب-إنشاء-قوات-مسلحة-أوروبية-مشتركة--1062567145.html
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العالم, رصد عسكري
بوريل: استنفدت المخزونات العسكرية للاتحاد الأوروبي بسبب مساعدة أوكرانيا
20:23 GMT 22.05.2022 (تم التحديث: 20:34 GMT 22.05.2022) تابعنا عبر
حذر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، من أن الاحتياطيات العسكرية للاتحاد الأوروبي قد استنفدت، وأحد الأسباب الرئيسية هو المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقال بوريل في مقال نشر اليوم
إن الاحتياطيات العسكرية التباعة للاتحاد الأوروبي قد استنفذت نتيجة دعم دول الاتحاد لنظام كييف في ظل أزمة مالية تعاني منها الدول الأوروبية.
"إن استنفاد المخزونات نتيجة مساعدتنا العسكرية لأوكرانيا هو المثال الأكثر وضوحا على أوجه القصور لدينا"
جوزيب بوريل
مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي
وأضاف بوريل أنه من بين الأسباب الأخرى التي أثرت على تخفيض الموارد العسكرية للاتحاد الأوروبي، تخفيض الميزانيات العسكرية لدول الاتحاد وعدم التمويل بسبب سياسات التقشف.
وأشار بوريل إلى أن الإنفاق الدفاعي لأعضاء الاتحاد الأوروبي بدأ في الانخفاض منذ بداية أزمة عام 2008، ووصل إلى الحد الأدنى في عام 2014، ووصل الآن فقط إلى مستوى ما قبل الأزمة.
منذ عام 1999 إلى عام 2021، ارتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي بنسبة 20٪ فقط، مقارنة بـ 66٪ للولايات المتحدة و292٪ لروسيا.
جوزيب بوريل
مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي
واختتم بوريل قائلا: "من المهم للغاية أنهم (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) لا ينفقوا فقط أكثر (على الدفاع)، ولكن أيضا التوحد لمنع المزيد من التجزئة" بين أعضاء الحلف.